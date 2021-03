Tesla-Kritiker richten offenen Brief an das Landesumweltamt

Zwei Vereine und eine Interessengemeinschaft aus dem Umfeld der in Grünheide (Oder-Spree) geplanten Tesla-Fabrik kritisieren, dass Bürger nicht ausreichend über die Tesla-Pläne informiert würden. Das teilten die drei Verbände am Montag in einem offenen Brief an das Landesumweltamt mit [www.bi-gruenheide.de].