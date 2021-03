Wo vor gut einem Jahr noch Kiefern standen, ragt jetzt eine riesige Montagehalle - zumindest im Rohbau - in den Brandenburger Himmel. Bauarbeiter montieren Fenster, Techniker installieren Roboter und Bagger heben schon die nächsten Baugruben aus. Auf der Tesla-Baustelle tut sich was. Aber das Unternehmen baut auf eigenes Risiko mit Vorab-Zulassungen, denn die endgültige Genehmigung für die Fabrik lässt nach wie vor auf sich warten.

In Deutschland müssen Investoren ihre Anträge mit besonders vielen Dokumenten unterlegen. "Es kommen immer neue Anforderungen, insbesondere zum Klimaschutz, dazu. Da braucht man sich nicht wundern, wenn es länger dauert", sagt Ullrich Battis, Professor für Verwaltungsrecht an der Berliner Humboldt-Universität. Jede nachträgliche Änderung erfordert daher neue Dokumente, Belege, Gutachten, was Tesla in dem Ausmaß aus den USA nicht kennen dürfte. So musste das Unternehmen etwa für eine Vorab-Zulassung zur Waldrodung in Tabellen angeben, welche Baufahrzeuge wann wo wieviel Lärm verursachen werden.