Die geplanten Investitionen des Elektroauto-Herstellers Tesla in Grünheide sind mittlerweile auf 5,8 Milliarden Euro angestiegen, das hat das ZDF-Magazin "Frontal 21" am Dienstag berichtet. Eine Sprecherin des Brandenburger Wirtschaftsministeriums habe die "Größenordnung" auf Anfrage bestätigt. Tesla selbst mache keine Angaben zur Höhe der Investitionen.



Das Werk in Grünheide soll im Juli die Produktion aufnehmen und pro Jahr bis zu 500.000 Fahrzeuge produzieren können. Tesla-Chef Elon Musk will auf dem Gelände zudem die weltgrößte Batteriefabrik errichten. In Branchenkreisen sei von den Investitionen im mittleren einstelligen Milliardenbereich noch ohne die Batteriefertigung die Rede, berichtet das ZDF-Magazin.