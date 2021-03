Bild: dpa/Patrick Pleul

Konzept von Berlin und Brandenburg - Tesla könnte 36.000 Menschen in die Region locken

30.03.21 | 11:57 Uhr

Mit Tesla rollen gewaltige Veränderungen auf den Osten Berlins und Brandenburgs zu. Laut einem offiziellen Plan sollen auf tausenden Hektar neue Wohnquartiere und Gewerbeflächen entstehen. Einige Engpässe sind jetzt schon absehbar. Von Philip Barnstorf

Es soll der große Wurf werden: 21 Brandenburger Kommunen von Königs Wusterhausen bis Frankfurt (Oder), das Infrastrukturministerium, der Berliner Stadtteil Treptow-Köpenick und die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung haben gemeinsam erarbeitet, wie die Region mit dem Zuzug durch die Tesla-Ansiedlung umgehen kann. Die Zahlen sind gigantisch: Laut dem am Dienstag vorgestellten gut 200-seitigen Papier rechnen die Planer damit, dass die Tesla-Fabrik, so wie sie derzeit gebaut wird, fast 12.000 Menschen in die Region locken wird. Wenn Tesla sein Werk in den kommenden Jahren noch ausbaut, könnten es in ganz Berlin und Brandenburg mehr als 36.000 Menschen werden. Damit sind nicht nur Tesla-Mitarbeiter gemeint, sondern auch Menschen, die bei Zulieferern Arbeit finden. Außerdem berücksichtigt die Zahl Menschen, die Stellen in regionalen Betrieben besetzen, denen Tesla Mitarbeiter abwirbt.

Wohnungen für Zehntausende Neu-Einwohner

So prognostizieren die Planer, dass in der kommenden Dekade fast 14.000 Menschen allein nach Treptow-Köpenick ziehen könnten. Generell gibt es im Stadtteil Platz für neue Wohneinheiten, aber genaue Berechnungen seien schwierig, wegen der "vielfältigen Dynamiken am Berliner Wohnungsmarkt". In Brandenburg sei die Lage berechenbarer: Dort sollen neue Wohnungen entstehen auf insgesamt gut 700 Hektar, eine Fläche größer als Berlin Tiergarten. Die einzelnen Quartiere verteilen sich auf tausende einzelne Grundstücke in der ganzen Region. In Städten wie Frankfurt (Oder) und Fürstenwalde könnten besonders viele Wohnungen gebaut werden, denn dort gibt es Flächen und die rechtlichen Bedingungen stimmen.

Möglichst wenig Pendelverkehr

Woanders hingegen begrenzt der sogenannte Landesentwicklungsplan von Berlin und Brandenburg den Bau neuer Wohngebiete. Etwa in Grünheide: Unter den aktuellen Bedingungen sehen die Planer dort nur ein Potenzial von knapp 900 Wohneinheiten auf rund 30 Hektar. Das reicht nicht mal annähernd für die bis zu 40.000 prognostizierten Tesla-Mitarbeiter. Von denen sollen aber möglichst viele nah am Werk unterkommen, damit im Umland weniger Pendelverkehr entsteht. Deshalb wollen die Planer per Ausnahme vom Landesentwicklungsplan in Grünheide gut 50 Hektar bebauen. Weil wegen Landschafts- und Wasserschutzgebieten fraglich ist, ob sich das verwirklichen lässt, soll es auch für Flächen in der Gemeinde Spreenhagen und für ein neues Wohngebiet im Westen Fürstenwaldes Ausnahmen vom Landesentwicklungsplan geben.

Zu wenig Kitas?

Ein weiterer Engpass könnte beim Kitabau entstehen. Die Planer erwarten in der kommenden Dekade mehr als 10.000 neue Kinder in der Region. Qua Gesetz müssen Gemeinden jedem Kind einen Kitaplatz anbieten. Das Problem dabei: Viele private Investoren wollen keine kleinen Kitas auf dem Land bauen. Und klamme Kommunen können sich die Kindertagesstätten nicht leisten. Um Klagen zu vermeiden, könnten sich Gemeinden daher entscheiden, gar nicht erst Wohnungsbau zu ermöglichen, so die Befürchtung der Planer. Sie mahnen daher eine schnelle Lösung an.

Hunderte Hektar für neue Betriebe

Sie erwarten aber nicht nur neue Menschen, sondern auch neue Unternehmen in der Region. Deshalb haben die Planer errechnet, dass binnen drei Jahren mehr als 600 Hektar Gewerbegrundstücke in der Region bebauungsfertig gemacht werden könnten. Innerhalb der kommenden zehn Jahre könnte sich diese Zahl verdoppeln. Besonders viele Flächen finden sich abermals in Frankfurt (Oder). Aber auch Treptow-Köpenick könnte langfristig fast 300 Hektar bereitstellen. Allerdings dürften gerade dort auch Unternehmen im Kielwasser des Flughafen BER viele Grundstücke nachfragen. Insgesamt dürften der Flughafen und Berliner Firmen, die in den Speckgürtel ziehen, in den kommenden zehn Jahren für einen Engpass bei den Gewerbegrundstücken sorgen. Hier müsse etwas getan werden, so die Planer.



Sie sehen ihr Konzept nicht als “Big-Bang-Lösung”, sondern sprechen - trotz Teslas rasanter Baugeschwindigkeit - von einem “längeren Prozess”, der flexibel bleiben müsse. So sei bei Tesla zwar von bis zu 40.000 Mitarbeitern die Rede, aber ob und wann es jemals soviele werden, sei schwer zu prognostizieren.



Wasserverbrauch könnte steigen

In einem kurzen Absatz gehen die Planer auch auf das kontroverseste Thema rund um Tesla in Grünheide ein: Wasser. Ihre Berechnung geht so: Die Menschen, die die Tesla-Fabrik in der derzeit entstehenden ersten Ausbaustufe in die Region locken wird, werden gut 700.000 Kubikmeter Wasser im Jahr verbrauchen. Sollte Tesla sein Werk ausbauen und so noch mehr Menschen anziehen, könnten allein die Zuziehenden rund 2,3 Millionen Kubikmeter jährlich verbrauchen. Zur Klarstellung: Die Zahl bezieht sich nicht nur auf das unmittelbare Tesla-Umfeld, sondern auf die gesamte Region von Treptow-Köpenick bis Frankfurt (Oder) und von Rüdersdorf bis Wendisch-Rietz.



Das Konzept mahnt außerdem, die geplanten Wohn- und Gewerbeflächen sollten die "ortstypische und identitätsstiftende Siedlungsstruktur verträglich weiterentwickeln". Die Gemeinsame Landesplanung Berlin-Brandenburg, die ebenfalls an dem Konzept mitgearbeitet hat, hat deshalb eine Studie in Auftrag gegeben, die an exemplarischen kleinen Orten "Lösungen aufzeigt, die den Charakter der Orte wahren und trotzdem funktionelle Mischung und städtebauliche Qualität intendieren."



Sendung: Antenne Brandenburg, 30.03.2021 um 11:30 Uhr