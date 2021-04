karsten berlin Donnerstag, 08.04.2021 | 07:37 Uhr

Die Lackiererei arbeitet also z.b. mit Lebensmittelfarben, Öle , Lösemittel/Grundierung, Weichmacher etc.? Und was ist mit den aufgeführten Beseitigungsverfahren wo Umweltauswirkungen angegeben sind. Den Belastungspfaden Abluft, Abwasser, Abfall und Energie werden bei Relevanz die entsprechenden Schadstoffe zugeordnet. Soweit aus der Literatur ersichtlich, wird dazu noch die Größenordnung der möglichen Belastung angegeben. Da kann man nicht von Klimafreundliche Fabriken reden. Mal abgesehen von den baldigen enormen hohen Wasserverbrauch. Bei einer Produktionskapazität von 500.000 Fahrzeugen in Grünheide "werden jedes Jahr etwa 15 Millionen Tonnen CO2-Emissionen auf Europas Straßen vermieden werden. In Grünheide ist es die Gigafactory 4 , was ist mit den anderen Standorten? Was da an Rohstoffe etc. verbraucht werden, wo Länder für Erze etc. ausgebeutet werden ,Seen und Flüsse vergiftet werden. CO2-Emissionen?