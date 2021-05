Tesla-Chef Elon Musk ist am Sonntagabend auf dem Flughafen BER gelandet. Er will in Kürze die Baustelle der Gigafactory in Grünheide besuchen. Der Besuch sei "rein technischer Natur", erklärte Brandenburgs Wirtschaftsminister Jörg Steinbach.

Tesla-Chef Elon Musk ist erneut zu Besuch in Brandenburg. Er landete am Sonntagabend mit seinem Privatjet am Flughafen BER und will in Kürze die Baustelle der Gigafactory in Grünheide (Oder-Spree) besuchen. Das bestätigte Brandenburgs Wirtschaftsminister Jörg Steinbach (SPD) in der Nacht zu Montag auf Twitter. Tesla habe ihn am vergangenen Freitag darüber informiert, so Steinbach weiter.