Dominik Dresden Freitag, 04.06.2021 | 12:53 Uhr

an alle Tesla-Hater:



Einfach mal abwarten, die Auslegung kommt bestimmt, sollte eigentlich so schnell wie möglich erfolgen, jede Woche ist wichtig.



Da steht dann auch drin, ob die Lagerhalle zusätzlich bleibt oder in eine Zellfabrik mit anschließender Batteriefabrik umgewandelt wird. In jedem Fall werden wohl noch länger Monteure Übernachtungen vor Ort brauchen, als Großkapitalist würde ich doch glatt am liebsten die Monteure 24h am Tag schuften lassen ;D



Sehr gut, dass die innovativste Zellproduktion als erstes in Deutschland als Massenproduktion realisiert wird (sofern Austin die GigaBerlin nicht überholt). Wer hat hier immer noch nicht verstanden was an der Tesla-Produktionsmethode das Innovative ist?