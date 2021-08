Der US-Elektro-Autobauer Tesla will sich einer Betriebsratsbildung an seinem künftigen Produktionsstandort in Grünheide (Oder-Spree) nicht in den Weg stellen. Dies sagte Brandenburgs Wirtschaftsminister Jörg Steinbach (SPD) am Mittwoch dem rbb in Grünheide. Dies sei auch bei einer anderen Tesla-Tochter in Westdeutschland der Fall. "Man darf das aber bitte nicht gleich mit der Zusage zu einer Tarifbildung gleichsetzen", so Steinbach. Das sei etwas anderes.