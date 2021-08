Weil das Wasserproblem für Tesla in Grünheide bleibt, soll ein Grundwasservorkommen in Hangelsberg angezapft werden. Das zuständige Landesamt warnt allerdings vor politisch motivierter Eile. Von Simone Brannahl und Pune Djalilevand

André Bähler warnt seit langem und fühlt sich oft unverstanden von der Landesregierung. Der Vorsteher des Wasserverbandes Strausberg-Erkner ist für die Trinkwasserversorgung von etwa 170.000 Menschen zuständig. Komme jetzt die erste Ausbaustufe der Tesla-Giga-Factory hinzu, bedeute das einen zusätzlichen industriellen Verbrauch, der geschätzt dem von 40.000 Menschen entspreche. Für weitere Ausbaustufen sieht Wasserverbands-Chef Bähler die Versorgung daher am Limit und droht, wenn nichts passiere, könne es sein, dass dann an Spitzenverbrauchstagen tatsächlich die Trinkwasserversorgung eingeschränkt werden müsse.

Die Landesregierung hofft daher auf ein Grundwasservorkommen in Hangelsberg. Das wird gerade durch das Landesamt für Bergbau, Geologie und Rohstoffe erkundet. Erste Ergebnisse seien aber frühestens in zwei bis drei Jahren zu erwarten, sagte der Geologe Dietmar Brose vom Landesamt dem ARD-Magazin "Kontraste". Die gesamte Prüfung dauere bis zu fünf Jahren. Brose warnt zugleich vor politisch motivierter Eile bei der Erkundung: "Sicherlich ist der politische Druck enorm. Man will diese Industrieansiedlung doch in relativ kurzer Zeit jetzt über die Bühne bringen." Wenn sich aber im Nachhinein herausstelle, dass Dinge nicht reparabel seien, sei nichts gewonnen: "Deswegen auch der Appell oder auch die Botschaft, dass wir uns hier politisch nicht vor den Karren spannen lassen dürfen, sondern wirklich eine ganz saubere Facharbeit leisten müssen", so Brose.