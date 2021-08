Ausbildung in Grünheider E-Autofabrik - Erste Tesla-Azubis starten in wenigen Wochen

Audio: Antenne Brandenburg | 03.08.2021 | Autor: Phil Beng | Bild: dpa/Jeff Chiu

05.08.21 | 10:26 Uhr

Die ersten Lehrlinge beginnen im September in Teslas E-Autofabrik die Ausbildung. Dass so viele vor allem junge Menschen von einem Job dort träumen, dürfte anderen Firmen in der Region Nachwuchssorgen bereiten. Von Phil Beng

Teslas erstes Werk für E-Autos in Europa, die Gigafactory in Grünheide, hat zwar noch keine abschließende Betriebserlaubnis. Doch wer dort bald am Fließband stehen soll, steht bereits fest. Einen Teil der künftigen Mitarbeiter hat der US-Konzern von der Arbeitsagentur in Frankfurt (Oder) vermittelt bekommen. Dort suchte man geeignete Kandidaten in der Region – und hat sie wohl gefunden. Für diese geht es jetzt erst einmal mit Schulungen los, erklärt der Geschäftsführer der Agentur, Jochem Freyer. "Mehreren Bildungsträgern in der Region vermitteln spezifische Grundkenntnisse, zum Beispiel aus dem Bereich der Hochvolttechnik, der Anlagenbedienung und zu den Sicherheitsmaßnahmen und -vorschriften", sagt Freyer.



Auch interessant Marie Stumpf/rbb Beeskow (Oder-Spree) - Linpac-Mitarbeiter einigen sich nach Streiks mit Arbeitgeber Im langen Tarifstreit beim Verpackungshersteller Linpac in Beeskow hat es eine Einigung gegeben. In mehreren Stufen bekommen die 60 Beschäftigten bis zum März 2023 rund 400 Euro brutto mehr im Monat. Trotzdem fürchten Mitarbeiter um ihren Standort.



Crashkurs mit Betriebspraktikum

Mit dabei sind auch an die 130 bisher Arbeitslose, die auf eine Festanstellung hoffen können, wenn sie die Qualifizierungsmaßnahmen erfolgreich abschließen. Diese Schulungen führen verschiedene Bildungsträgern in Berlin und Brandenburg durch, unter anderem das Bildungswerk der Wirtschaft Berlin-Brandenburg (BBW). Die Crashkurse dauern bis zu vier Monate, ein Betriebspraktikum vor Ort in Grünheide inklusive.

Tesla startet mit 20 Azubis

Zudem will Tesla Ausbildungsbetrieb für Nachwuchskräfte werden. Zu Beginn des Ausbildungsjahres am 1. September starten rund 20 Azubis ihre Laufbahn beim US-amerikanischen Autobauer. Sie werden zu Fachinformatikern und Lagerlogistikern geschult. Zusätzlich steht für einige ein duales Ingenieursstudium auf dem Plan. Die theoretischen Kenntnisse dafür bekommen die Berufseinsteiger an der Technischen Hochschule Wildau vermittelt.

Auch interessant rbb/Barnstorf Oder-Spree - Investor plant Hochschulcampus für 200 Studierende in Grünheide 100 Millionen Euro will die Immobilienfirma ECE am Hangelsberger Bahnhof in Grünheide investieren. Geschäfte, Industrie, Lagerhallen und eine Hochschule sollen entstehen. Nun hat der Investor den Anwohnern seine Pläne vorgestellt. Von Philip Barnstorf

Viele junge Bewerber

Über zu wenige Bewerber konnte sich die Arbeitsagentur nicht beschweren, selbst so kurzfristig vor dem Beginn des Ausbildungsjahres. "Es gab sehr viele junge Leute, die sich aus dem Kreis der Schulabgänger Ostbrandenburgs beworben haben", sagt Arbeitsagentur-Chef Freyer. "Aber auch überregional gab es ein großes Interesse. Das hängt sicherlich auch mit dem Image zusammen, das junge Leute von Tesla haben", meint er.

Auf der einen Seite halten viele den Konzern für modern, innovativ und international. Auch Firmenchef Elon Musk begeistert viele junge Leute mit seinen teilweise radikalen Ideen zu Elektromobilität, Kryptowährungen und Raumfahrt. Auf der anderen Seite dringen aus den Tesla-Standorten in den USA immer wieder Beschwerden über fragwürdige Arbeitsbedingungen nach außen. Dort ist von schlechter Bezahlung, wenig Arbeitnehmerrechten und monotonen Arbeitsabläufen die Rede.



Auch interessant dpa/Geisler/Thomas Bartilla E-Auto-Fabrik in Grünheide - Warum der große Tesla-Steuersegen erstmal ausbleiben dürfte Tesla hat hunderte Millionen Euro an Förderung beantragt und wird sie wahrscheinlich auch bekommen. Der Staat hofft umgekehrt auch auf Steuereinnahmen durch das Grünheider Werk. Die dürften aber auf sich warten lassen. Von Philip Barnstorf

Konkurrenz im Buhlen um Nachwuchskräfte

Das tut Teslas Beliebtheit hierzulande scheinbar keinen Abbruch. Dass so viele Menschen von einem Job bei dem E-Auto-Konzern träumen, dürfte dabei einigen Firmen in der Region Nachwuchssorgen bereiten, meint Freyer von der Arbeitsagentur Frankfurt (Oder). "Aufgrund des großen Einzugsbereichs, auch nach Berlin hinein, wird das Angebot von Tesla nicht den Markt bestimmen", sagt er, "aber für andere Ausbildungsbetriebe tritt natürlich schon ein Wettbewerber auf den Plan im Ringen um junge Köpfe aus der Region, dem man etwas entgegensetzen muss." Für die Region sei dies auch eine Chance, gerade für Ostbrandenburg, vor allem wenn wegen der Ausbildung bei Tesla junge Menschen aus anderen Regionen hierherziehen würden. "Und das würde uns gut tun", sagt Freyer. In den kommenden Jahren will Tesla die Zahl der Ausbildungsplätze auf bis zu 150 erhöhen. Damit wäre der US-Konzern dann der größte private Ausbildungsbetrieb zwischen Berlin und der polnischen Grenze. Sendung: Antenne Brandenburg, 03. August 2021 um 15:30