Der Bund und das Land Brandenburg wollen zusammen die Batteriezellenforschung und -fertigung des Elektroautoherstellers Tesla in Brandenburg fördern. Das kündigte Landeswirtschaftsminister Jörg Steinbach (SPD) am Dienstag an. Diese gemeinsame Förderung ist Grundlage weiterer Fördergelder der Europäischen Union für den Aufbau der Fertigung. Die Zusammenarbeit des Landes mit dem Bund solle in einem sogenannten Verwaltungsabkommen geregelt werden, so Steinbach.

Wie genau Bund und Land künftige Fördersummen aufteilen wollen, blieb dabei vorerst offen.

Am Wochenende war bekannt geworden, dass Tesla mit rund 1,1 Milliarden Euro EU-Subventionen für seine Batteriefabrik in Brandenburg rechnen könnte. Die Förderung ist jedoch an die Bedingung gekoppelt, dass Brandenburg ein Drittel der Summe selbst übernimmt.



In der Landesopposition regte sich daraufhin Kritik. "Wo nehmen wir denn jetzt plötzlich die 366 Millionen Euro her", sagte Philipp Zeschmann von den Freien Wählern am Dienstag und richtete seine Frage an die Landesregierung.



Eine Beteiligung des Bundes an der Förderung könnte den Pflichtbeitrag des Landes Brandenburg als Grundlage für die EU-Förderung deutlich verringern.