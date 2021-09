Schließung Produktion in Lauchhammer - Vestas-Mitarbeiter könnten bei Tesla in Grünheide unterkommen

22.09.21 | 11:45 Uhr

Einige Vestas-Beschäftigte sollen künftig am Produktionsstandort von Tesla in Grünheide (Oder-Spree) arbeiten können. Der Windanlagen-Bauer Vestas hatte angekündigt, zum Jahresende seine Produktionsstätte in Lauchhammer in der Lausitz schließen zu wollen. Die Möglichkeit zum Wechsel äußerte der Chef der Agentur für Arbeit in Frankfurt (Oder), Jochem Freyer, im rbb. Zahlen, wie viele Mitarbeiter unterkommen könnten, nannte er nicht.

Frage der Fahrwege

"Vestas hat sehr viele qualifizierte Fachkräfte. Die dortige Arbeitsagentur hat auch während der Kurzarbeit noch einmal Qualifizierungen unterstützt", so Freyer. Allerdings gebe es in der Region um Lauchhammer auch viele weitere Beschäftigungsangebote. Zudem sei für die bisherigen Mitarbeiter auch der Arbeitsmarkt in Richtung Dresden nach Sachsen interessant. "Bis Dresden ist es von Lauchhammer nur halb so weit wie nach Grünheide", sagte Freyer weiter. "Von daher denke ich, dass viele gar nicht bis nach Grünheide müssen, um einen neuen Job zu finden."