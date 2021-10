Brandenburg wiederholt die Befragung von Kritikern der Tesla-Fabrik in Grünheide (Oder-Spree). Das Umweltministerium erklärte am Donnerstagmorgen, dies habe das Landesamt für Umwelt aus Gründen der Rechtssicherheit entschieden. Das neue Verfahren solle demnach in der Zeit vom 2. bis zum 22. November erfolgen.

Das Ministerium teilte mit, dem Beispielfall der Umweltverbände liege eine Rechtsauffassung zugrunde, die von der bisherigen Auslegung abweiche. Weil unklar sei, wie sich Verwaltungsgerichte in Brandenburg im Fall einer Klage entschieden, werde das Verfahren daher wiederholt. "Die neue Erörterung soll am 2. November starten, die Bekanntmachung ist für den 25. Oktober vorgesehen", heißt es aus Potsdam. Die Kommentare aus der jüngsten Erörterung sollen demnach dennoch geprüft werden.

Das Autowerk ist so gut wie fertig und Tesla baut schon an der Batteriefabrik. Alles mit vorläufigen Zulassungen. Brandenburgs Wirtschaftsminister ist dennoch zuversichtlich, was die finale Genehmigung angeht. Noch aber sind nicht alle Hürden genommen.

Tesla wolle in seiner Autofabrik möglichst in diesem Jahr mit der Produktion starten, wie das Unternehmen noch am Mittwochabend in seinem Quartalsbericht erklärte. Der Bau der "Gigafactory" gehe wie geplant voran. In Grünheide sollen auch Batterien hergestellt werden. Für die Ansiedlung liegt jeoch keine abschließende Genehmigung vom Land Brandenburg vor. Tesla baut bisher auf Grundlage vorzeitiger Zulassungen. "Wir rechnen damit, die abschließende Genehmigung vor dem Ende dieses Jahres zu erhalten", hieß es am Mittwoch.