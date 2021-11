Das kommt einerseits gut an bei der Gewerkschaft. "Wir begrüßen diese Initiative als außerordentlich positiv", sagte IG Metall Bezirksleiterin Birgit Dietze am Mittwoch gegenüber dem rbb und lobte, "dass Tesla das zulässt und sich an unser Arbeitsrecht hält." Auch der Brandenburger Wirtschaftsminister Jörg Steinbach begrüßte den Schritt per Tweet.



Aber der Zeitpunkt der Wahl überrascht: Wenn am kommenden Montag ein Wahlvorstand gewählt wird, könnte der mit der vorgeschriebenen Ankündigungsfrist die Betriebsratswahl schon im Januar ansetzen.

Dabei hat Tesla von den angekündigten 12.000 Mitarbeitern bisher nur rund 1.800 eingestellt. Außerdem dürfen nur Mitarbeiter wählen, die mindestens drei Monate im Betrieb sind. Kandidaten müssen sogar ein halbes Jahr angestellt sein. Bei einer Wahl im Januar könnten also nur Mitarbeiter antreten, die schon seit Sommer 2021 im Unternehmen sind.