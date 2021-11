US-Autobauer in Grünheide - Tesla verzichtet bei Batterie-Produktion auf staatliche Förderung

Fr 26.11.21 | 11:46 Uhr

Bild: rbb / Brandenburg Aktuell

Der US-Autobauer Tesla will bei der geplanten Batteriefertigung in Grünheide eine mögliche staatliche Förderung nicht in Anspruch nehmen. Entsprechende Berichte bestätigte Tesla dem rbb.



Der US-Elektroautobauer Tesla verzichtet für die geplante Batteriefertigung in Grünheide (Oder-Spree) auf eine mögliche staatliche Förderung über mehr als 1,1 Milliarden Euro. Das bestätigte Tesla am Freitag dem rbb. Zuerst hatte die Nachrichtenagentur DPA unter Berufung auf das Bundeswirtschaftsministerium berichtet.

Ohne Angaben von Gründen

Ein entsprechender Antrag sei zurückgezogen worden, teilte ein Sprecher des Bundeswirtschaftsministeriums am Freitag mit. "Tesla hält weiterhin an seinen Planungen für die Batteriefabrik in der Gigafactory Berlin-Brandenburg fest, verzichtet aber auf die staatliche IPCEI-Förderung." In der Vergangenheit hatte Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier gesagt, der weltgrößte Elektroautobauer könne mit einer "beträchtlichen Förderung" rechnen. Die Beihilfe für das Projekt in Grünheide war durch die Europäische Kommission genehmigt worden.

Nach Ansicht des Bundeswirtschaftsministeriums zeigt das Festhalten von Tesla an den Bauplänen, "dass Deutschland ein attraktiver Investitionsstandort ist und ausländische Investoren in Deutschland und Brandenburg investieren". Und: "Die nicht von Tesla genutzten staatlichen Fördergelder stehen nun für andere Vorhaben zur Verfügung."

Tesla will bei Berlin nicht nur eine Autofabrik errichten, sondern auch neuartige Batterien bauen. Tesla-Chef Elon Musk will, dass die Produktion seiner ersten Autofabrik in Europa noch in diesem Jahr startet. Doch die Genehmigung durch das Land Brandenburg steht noch aus. Am Montag ging eine erneute Online-Erörterung von Kritikern des Projekts zu Ende. Sendung: Antenne Brandenburg, 26.11.2021