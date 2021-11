Gigafactory - Autobahnabfahrt zur Tesla-Fabrik in Grünheide öffnet

Mo 15.11.21 | 15:12 Uhr

Eine Autobahnabfahrt zur Tesla-Fabrik in Grünheide soll noch am Montagnachmittag öffnen. Das hat der rbb auf Anfrage bei der zuständigen Autobahnmeisterei in Erkner (Oder-Spree) erfahren. Die von dem US-Automobilhersteller selbst gebaute Abfahrt der A10 ist jedoch nur als Zwischenlösung geplant.

Staus durch Fahrbahnsperrung

Bauarbeiter hatten noch am Montagvormittag die Spurmarkierungen für die neue Abfahrt auf den Asphalt aufgetragen. Zu diesem Zweck wurde eine der Spuren des östlichen Berliner Rings in Fahrtrichtung Dreieck Barnim gesperrt. In dieser Zeit ist es auch zu Staus und zähfließendem Verkehr gekommen. Zuvor wurden als letzte Baumaßnahmen noch am Versickerungsbecken für Regenwasser gearbeitet und die Böschungen befestigt.