Verunreinigt Tesla schon jetzt die Luft, obwohl die Fabrik nicht mal in Betrieb ist? Kritiker in Grünheide behaupten genau das - und begründen ihre Befürchtungen auf Daten einer Luftgütestation, die von der Gemeindeverwaltung in Grünheide (Landkreis Oder-Spree) aufgestellt wurde. Nun stellt das Landesumweltamt (LfU) fest: Standort, Messtechnik und Datenqualität des Luftgütesensors weisen gravierende Fehler auf. Die Umweltbehörde hält die Daten deshalb nicht für auswertbar, sagte Thomas Frey vom LfU gegenüber dem rbb.

Seit März dieses Jahres misst die Station am Löcknitz-Campus in Grünheide in 2,5 Metern Höhe die Luftqualität. Gemeindevertreter, darunter die Fraktion bürgerbündnis, hatten die Daten eigenständig ausgewertet und wiederholt vor überschrittenen Schadstoffwerten gewarnt. Als Verursacher vermuten sie die Tests, die in der Lackiererei und Aluminiumdruckgießerei der Tesla-Fabrik durchgeführt werden.

Bei einem Fachgespräch in Potsdam in dieser Woche hat das LfU mit Gemeindevertretern aus Grünheide über die Qualitätsanforderungen an Messstationen gesprochen und die Durchführung einer Messkampagne mit sogenannten Passivsammlern angeregt. Dazu soll ein Netz von qualitätsgesicherten Messstellen im Umkreis des Tesla-Gelände aufgestellt werden. Das Verfahren sei vergleichsweise kostengünstig und einfach im Handling, erklärte Frey. So könne eine arbeitsteilige Betreuung der Messpunkte zusammen mit der Gemeindeverwaltung gewährleistet werden.