Die Genehmigung für die Tesla-Fabrik in Grünheide (Oder-Spree) rückt näher. Das teilte das Landesumweltministerium am Mittwochabend in Potsdam mit. "Wir sind intensiv dabei, in die eigentliche abschließende Prüfung der Genehmigungsentscheidung einzutreten", sagte der Leiter der Abteilung Umwelt, Axel Steffen, am Mittwoch im Umweltausschuss des Landtags. "Ich kann Ihnen aber heute noch nicht sagen, wann das zu einem Abschluss gebracht werden kann."

So müssten noch Entscheidungen zum Wasserrecht koordiniert werden. Tesla baut in Grünheide (Oder-Spree) ein Autowerk und plant dort auch eine Batteriefabrik. Wann die Genehmigung erteilt wird, konnte Steffen am Mittwoch nicht sagen. Experten rechnen damit, dass es Ende dieses Monats so weit sein könnte.