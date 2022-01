Die Abendsonne senkt sich über das abgelegene Industriegelände in Königs Wusterhausen im Osten Brandenburgs, als die drei Minibusse anrollen. Sie halten vor einem kargen, einstöckigen Gebäude, eine Pension mit Zweibettzimmern, circa zehn Euro pro Nacht. Rund 20 Männer steigen aus den Bussen. Hinter der Fensterscheibe eines Busses hängt ein Schild, darauf der Name einer polnischen Firma – und "Tesla".

Seit Tesla-Chef Elon Musk vor gut zwei Jahren angekündigt hat, seine "Gigafactory Europe" ausgerechnet in Brandenburg bauen zu wollen, steht die Region nicht mehr still. Für die Landesregierung aus SPD, CDU und Grünen kommt die Tesla-Ansiedlung einem Sechser im Lotto gleich: Tausende Arbeitsplätze für den strukturschwachen Osten Brandenburgs werden erwartet. Grünheide, die 9.000 Seelen-Gemeinde, in der die Fabrik gebaut wird, steht plötzlich im Schlaglicht internationaler Berichterstattung.

In den USA legt sich das Unternehmen immer wieder mit Gewerkschaften an. Wer bei Tesla arbeitet, muss eine strenge Verschwiegenheitsklausel unterschreiben. Es drohen Entlassung und Geldbußen, wenn man zu viel über den Arbeitgeber erzählt. Und obwohl die Fabrik in Brandenburg noch nicht einmal ganz fertig ist, sind Arbeitsverhältnisse auf der Tesla-Baustelle auch hier schon Thema: Im September 2021 berichtet das Wirtschaftsmagazin "Business Insider" [Bezahlschranke] von Bauarbeitern, die bis zu 14 Stunden am Tag arbeiteten und unter dem Mindestlohn bezahlt würden. Sollten die Vorwürfe stimmen, wäre dies ein Verstoß gegen deutsches Arbeitsrecht. Das Landesamt für Arbeitsschutz und der Zoll ermittelten damals, aber das Landesamt konnte keine Verstöße feststellen und der Zoll äußerte sich nicht. Vielleicht bloß Einzelfälle, die Medien zufällig entdeckten? Immerhin sind Lohndumping und Schwarzarbeit verbreitet im deutschen Baugewerbe. Ist Brandenburgs Prestige-Baustelle eine Ausnahme?

Doch von Anfang an gibt es auch Gegenwind: Zwar freuen sich die meisten Anwohner über die neuen Nachbarn, aber einige befürchten, dass es mit der Idylle vorbei ist, wenn demnächst 12.000 Mitarbeiter täglich auf dem Weg zur Fabrik durch ihre Gegend brausen. Umweltschützer sorgen sich um Wasserknappheit in der ohnehin regenarmen Region, wenn Tesla zukünftig pro Jahr bis zu 1,4 Millionen Kubikmeter verbraucht. Und noch ein Vorwurf steht im Raum: schlechte Arbeitsbedingungen bei Tesla.

Auf der Suche nach jenen Menschen, die in Grünheide Schächte buddeln, Kabel verlegen, Rohre schleppen, landet man in den billigsten Herbergen in der Region. Hunderte Bauarbeiter sind hier untergebracht, die meisten von ihnen kommen aus Osteuropa. Doch wie in Königs Wusterhausen will kaum jemand mit Reportern sprechen.

Einer ist schließlich doch bereit: Yaroslav (Name von der Redaktion geändert) ist in einem kleinen polnischen Hostel kurz hinter der Grenze untergebracht, knapp 70 Kilometer östlich von der Tesla-Baustelle. Graue Wände, schmale Gänge, in denen hier und da das Licht nicht funktioniert. Abends sitzt Yaroslav in Shorts und Tanktop in der Kantine des Hostels und schaufelt Pasta in sich rein. Über einen Arbeitsvermittler hat er bei einem polnischen Bauunternehmen angeheuert, das für Tesla Erdarbeiten erledigt.

Seit zwei Wochen arbeitet er inzwischen auf der Baustelle, wird jeden Morgen zwischen sechs und sieben Uhr von einem Bus abgeholt und mit seinen Kollegen nach Grünheide gefahren. Abends geht es zurück ins Hostel. Insgesamt sechs Monate will Yaroslav in Brandenburg schuften und dann zurück in seine ukrainische Heimat. Wie viel Geld er dabei verdienen wird, weiß er zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Auch einen Arbeitsvertrag hat sein Chef ihm bisher nicht ausgehändigt. Dennoch sagt er: "Ich arbeite gerne bei Tesla." Er ist optimistisch, dass sich der Job für ihn am Ende lohnt. Das wird sich ändern, wie sich später zeigt.