Über die Klage von Umweltschützern gegen eine wasserrechtliche Genehmigung für das Tesla-Werk in Grünheide (Oder-Spree) kann nicht wie geplant am Freitag verhandelt werden. Der Anwalt der Umweltverbände sei an Corona erkrankt und habe deshalb um Verschiebung gebeten, teilte das Verwaltungsgericht Frankfurt (Oder) am Montag mit. Auch ein Mitarbeiter des Gerichts sei erkrankt. Das Verfahren werde möglichst zeitnah neu terminiert.