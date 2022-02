Nach Rodung von 160 Hektar Kiefernwald - So steht es um Teslas Aufforstung

2020 wurde der erste Baum auf dem Tesla-Gelände in Grünheide gefällt. Rund 160 Hektar Wald sind bis heute abgeholzt. Im Gegenzug sollte neuer, artenreicher Wald entstehen, versprachen die Verantwortlichen. Hat das funktioniert? Von Michel Nowak

Vor zwei Jahren gingen Naturschützer auf die Barrikaden, weil Tesla für seine Fabrik Bäume fällen lassen wollte. Einige Aktivisten besetzten Kiefern auf dem Tesla-Gelände in Grünheide (Oder-Spree). Kaum war das Fällen der Bäume genehmigt, ließ Tesla schweres Gerät anrollen und rodete im Schnellverfahren. Alle Proteste, Baumbesetzungen und auch Gerichtsverfahren nutzten nichts – rund 160 Hektar Kiefernwald sind heute verschwunden.

Aufforstung 30 Kilometer südöstlich vom Werk

So wie gesetzlich vorgeschrieben forstet Tesla dafür an anderer Stelle wieder auf. Einige dieser Flächen finden sich gut 30 Kilometer südöstlich vom Werk bei Beeskow. Seit einem Jahr stehen hier die Mini-Buchen und -Eichen. Martin Szaramovicz von der Flächenagentur Brandenburg überwacht die kleinen Bäumchen: "So ein Wald braucht auch eine Weile zu wachsen und das ist jetzt für ein Jahr vollkommen ok. Wir hatten ja im vergangenen Jahr noch Glück, dass wir nicht so einen extremen Sommer mit ganz wenig Niederschlag hatten", sagt er. Ein Problem gibt es hier aber doch: Mäuse beschädigen die zarten Baumwurzeln der Minibäumen mit ihren Gängen. Deshalb ist Andreas Reischert vom Landwirtschaftsbetrieb Gutshof Oegelner Fließ mit dem Traktor im Einsatz: "Da geh' ich jetzt 12-15 Zentimeter tief, um die Mäusegänge zu unterbrechen. Dann verschwinden die auch wieder", sagt er.

Jens Schröder, Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde

Kohlenstoff-Speicherung im Holz ist verloren

Forscher sehen den Verlust des Waldes auf dem Tesla-Gelände als zweischneidig an. Schade sei es um die vielen gefällten Bäume, sagt Jens Schröder von der Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde: "Die Leistung vor allem in dem Sinne der Kohlenstoff-Speicherung und auch der Kohlenstoff, der da gespeichert war in dem Holz, der ist verloren. Den werden wir mit Aufforstung nicht innerhalb von fünf, zehn oder zwanzig Jahren wiedererzeugen, sondern da braucht es mehrere Jahrzehnte." Mit dem neu entstehenden Mischwald gebe es aber durchaus auch positive Effekte, betont Schröder: "Da haben wir die Chance, die Aufforstungen mitgestalten zu können und da vielfältigeren und vielleicht zukunftsträchtigeren Wald wiederzubekommen."

Vollwertige Aufforstung dauert Jahrzehnte

Fakt ist: Auf Flächen in verschiedenen Brandenburger Landesteilen hat sich Tesla Aufforstungs-Leistungen gekauft. Die mit Abstand größten liegen im Landkreis Oder-Spree. Einige gab es schon, bevor sich der US-Konzern überhaupt für den Bau seines Werks in Brandenburg entschied, darunter in Bad Saarow. Hier wachsen die Bäume schon seit 2018. Nachträglich hat sich Tesla hier die Aufforstungs-Rechte gesichert. Denn Äcker, die sich in Wald verwandeln lassen, sind inzwischen knapp, so Martin Szaramovicz von der Flächenagentur Brandenburg: "Grundsätzlich wird ja die Erdoberfläche nicht mehr. Also alles was weg kommt, weil es für irgendein Projekt gebraucht wird, steht dann ja für andere Nutzungen nicht mehr zur Verfügung." Bis die hier gepflanzten Bäumchen ein richtiger Wald sind, dauert es mindestens zehn Jahre. Ehe die abgeholzten Tesla-Kiefern dann tatsächlich als vollwertig ersetzt gelten, vergehen sogar mehrere Jahrzehnte. Sendung: Brandenburg Aktuell, 14.02.2022, 19:30 Uhr