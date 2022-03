Also nun doch: Tesla durfte seine E-Autofabrik nicht nur vorläufig bauen. Die größte private Investition in den neuen Bundesländern überhaupt hat den amtlichen Stempel, obwohl sie teilweise im Wasserschutzgebiet liegt. Von Andreas Oppermann

Teslas erste Elektroautofabrik in Europa steht bereits weitgehend. Am Freitag soll nun die Baugenehmigung erteilt werden. Autos dürfen in Grünheide aber erst produziert werden, wenn auch eine Betriebserlaubnis vorliegt. rbb|24 streamt die Pressekonferenz live ab ca. 15:30 Uhr

Genehmigung für Tesla-Fabrik in Grünheide wird am Freitag erwartet

Ob das die Gerichte auch so sehen, wird sich in den kommenden Wochen zeigen. Gerade weil die Wasserproblematik so elementar ist, wird gegen die Genehmigung sicher geklagt werden. Denn Tesla setzt in beiden Fabriken auch eine Fülle von gefährlichen Stoffen ein. Dass die auch im Brand- oder Katastrophenfall nicht ins Wasser gelangen dürfen, muss garantiert sein - zur Sicherheit der Menschen in der Region, zu der auch das gesamte Trinkwasser-Einzugsgebiet der Spree mit dem Müggelsee in Berlin gehört.