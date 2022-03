Produktionsstart in Oder-Spree - Tesla-Werk in Grünheide feierlich eröffnet

Di 22.03.22 | 15:00 Uhr

Nach knapp zwei Jahren Bauzeit ist das erste europäische Tesla-Werk eröffnet. Zahlreiche Bundes- und Landespolitiker sind am Standort in Grünheide vor Ort. Tesla-Chef Elon Musk hat die ersten Fahrzeuge "made in Germany" übergeben.

Das erste europäische Tesla-Werk in Grünheide (Oder-Spree) ist nach etwas mehr als zwei Jahren Bauzeit offiziell eröffnet. Zum Produktionsstart am Dienstag sind neben Tesla-Chef Elon Musk auch zahlreiche Bundes- und Landespolitiker vor Ort. Als einen besonderen Tag für die Region und für ganz Deutschland bezeichnete Bundeswirtschaftminister Robert Habeck den Produktionsstart - "und auch ein besonderer Tag für die Mobilitätswende", sagte der Grünen-Politiker weiter. Aus der Sicht von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) profitiert vor allem Ostdeutschland von der neuen Autofabrik in Grünheide. "Der Osten ist industriell vorne mit dabei", sagte der SPD-Politiker am Dienstag bei der Eröffnung des Tesla-Werks nahe Berlin. Mit Blick auf die vergleichsweise kurze Bauzeit von zwei Jahren sagte Scholz: "Deutschland kann schnell sein." Die Fabrik liegt in der Nähe des Hauptstadtflughafens BER, der 2020 mit neun Jahren Verspätung eröffnet wurde.

"Ich bin persönlich Elon Musk dankbar, dass er ein solche Projekt hier angesiedelt hat", sagte der Brandenburger Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD). In den 861 Tagen seit der Ankündigung bis hin zur Eröffnung sei Grünheide international bekannt geworden. Woidke berichtete, er habe in dieser Zeit öfters mit Musk telefoniert. Tesla habe es manchmal Brandenburg schwer gemacht und Brandenburg manchmal Tesla, so der Landesvater weiter. Umso erleichterter zeigte er sich am Tag des Produktionsstarts: "Wir freuen uns auf eine lange und gute Zeit mit Tesla."

In Rekordzeit errichtet

Tesla habe die Produktionshallen in Rekordzeit errichtet, sagte auch Habeck. Und das auch noch ohne öffentliche Fördergelder. Es habe zwar viel politische Unterstützung für das Vorhaben gegeben, doch habe der US-Elektroautohersteller auf Fördermittel komplett verzichtet, so Habeck. Die Geschwindigkeit sei dadurch zu erklären, dass Tesla mit eigenem unternehmerischen Risiko noch vor der Genehmigung angefangen hatte zu bauen. Das sei "ein Stück weit auch ein Zeichen, wie man Dinge angehen kann, wenn man entschlossen ist", so Habeck. Er wolle prüfen, ob das auch für andere Projekte - zumindest in Teilen - übernommen werden könnte.

Zudem bewertet Habeck die Standortwahl des US-Unternehmens auch als Zeichen für die Mobilitätswende in Deutschland: "Tesla hat sich für Deutschland entschieden und die erste große Batteriefabrik gebaut, weil sie davon ausgehen und erwarten, dass sich der Verkehr in Deutschland elektrifiziert", sagte der Wirtschaftsminister.

Tesla will Beitrag leisten

Einen Beitrag dazu will auch Tesla leisten, wie Konzernchef Musk betonte. Nachhaltige Energie und nachhaltige Energieprodukte seien die Zukunft, so der US-Amerikaner. Von der Produktion über Sonne- und Windenergie sowie die Speicherung bis hin zur Elektromobilität könne sich Tesla daran beteiligen. Denen, die vor der Zukunft verzagen würden, sagte Musk auf Englisch: "Du kannst Hoffnung auf die Zukunft haben. Glaub an die Zukunft, die Probleme können gelöst werden." Für ihn und Tesla sei der Produktionsstart ein "sehr großer Tag". Im Anzug und mit Krawatte sagte Musk vor jubelnden Menschen: "Danke Deutschland, Brandenburg und Grünheide."

Tesla hatte die Anlage mit künftig 12.000 Mitarbeitern und einer Zielmarke von 500.000 Autos pro Jahr in gut zwei Jahren gebaut. Musk verließ sich dabei zunächst auf vorzeitige Zulassungen des Landes Brandenburg. Erst vor rund zwei Wochen kam die endgültige Genehmigung, als die Fabrik längst fertig war und mit dem Probebetrieb begonnen hatte.



Erste Autos rollen vom Band

Tesla-Chef Musk, der bereits am Montag in Berlin gelandet war, hatte zuvor nach einer kurzen Werksführung die ersten 30 Fahrzeuge "made in Germany" übergeben. Das zweite Model Y, das vom Band rollte, erhielt nach rbb-Informationen eine Frau aus Köpenick. Bei der Übergabe des dritten Fahrzeugs wünschten sich die neuen Besitzer das Einspielen von Technomusik - sehr zur Freude des Tesla-Chefs. Wie angekündigt, begann Elon Musk zu der Beats mit einer umherfliegenden Drohe zu tanzen.