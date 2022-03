Produktionsstart in Grünheide

Nach einer Abseil-Aktion von Tesla-Gegnern ist der östliche Berliner Ring aktuell zwischen Rüdersdorf (Märkisch-Oderland) und dem Dreieck Spreeau (Oder-Spree) in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Grund dafür ist ein Polizeieinsatz auf der A10 am Dienstag.

Zuvor hatten sich nach rbb-Informationen zwei Tesla-Gegner von einer Brücke über der Autobahn abgeseilt. Auf Twitter berichten mehrere Accounts und Gruppen unter dem Hashtag #demuskieren über die Aktion und zeigen auch Bilder, auf denen ein überklebtes Autobahn-Schild sowie die leere Autobahn zum Tesla-Werk zu sehen sind. Welche Gruppe für die Aktion verantwortlich ist, war zunächst unklar.

Für den Tag, an dem die erste Fabrik des US-Elektroautobauers in Europa feierlich eröffnet werden sollte, waren weitere Proteste angekündigt. Unter anderem marschierte eine Demonstration der "Bürgerinitiative Grünheide" und des "Vereins für Natur und Landschaft in Brandenburg" und anderer Verbände vom Bahnhof Grünheide zur Tesla-Fabrik.