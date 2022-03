Wasserstreit - Wasserverband will über Teilkündigung des Vertrags mit Tesla entscheiden

dpa/Sebastian Gabsch Audio: Antenne Brandenburg | 11.03.2022 | Henryk Pilz | Bild: dpa/Sebastian Gabsch

Der Wasserstreit in Ostbrandenburg hält an. Kommende Woche soll der Wasserverband Strausberg-Erkner über eine mögliche Teilkündigung des Vertrags mit dem Elektroautohersteller Tesla abstimmen. Einige Mitglieder des Verbandes sind dafür.

Am 17. März soll der Wasserverband Strausberg-Erkner (WSE) tagen und über eine Teilkündigung des Vertrags für die Tesla-Wasserversorgung entscheiden, wie der rbb aus internen Kreisen erfuhr. Sollten die Verbandsmitglieder der Teilkündigung zustimmen, soll das Wasser gedrosselt, aber nicht ganz gesperrt werden. Hintergrund ist die Wasserknappheit in der Region östlich von Berlin. Der WSE hofft noch auf eine Duldungsanordnung des Landesamtes für Umwelt bis zum 21. März, damit die Teilkündigung nicht notwendig wird. Die Debatte um die Teilkündigung kommt für Tesla zur ungünstigsten Zeit: Am 22. März um 15 Uhr soll der "Delivery Day" laut Informationen von Teslamag stattfinden. Das bedeutet, dass die ersten Elektro-Autos aus der Fabrik in Grünheide (Oder-Spree) an Kunden übergeben werden. Damit alles funktioniert, musste die erwartete Produktionsgenehmigung rechtzeitig vorher erteilt werden. Diese steht aber noch aus.

rbb Umweltamt duldet Teil-Förderung - Brandenburg will Versorgung nach Streit um Wasser auch für Tesla sichern Der Wasserverband Strausberg-Erkner muss das Eggersdorfer Werk nun offenbar doch nicht abschalten. Das Landesumweltamt werde den Weiterbetrieb bis auf weiteres dulden - allerdings im nicht erhöhten Umfang. So soll auch Tesla versorgt werden.



WSE wollte alle zukünftigen Bauprojekte im Verbandsgebiet blockieren

Eine schriftliche Stellungnahme des Wasserverbands Strausberg-Erkner (WSE) hatte am 1. März für Unruhe gesorgt. Der Brief ging an alle 16 Gemeinden und Städte im Verbund und an die betroffenen Landräte. Die Erlaubnismengen seien bereits jetzt ausgeschöpft, schrieb der WSE. Man werde bei der Bauleitplanung also eine negative Stellungnahme abgeben. Zusammengefasst: Der WSE will alle zukünftigen Bauprojekte in seinem Verbandsgebiet blockieren. Man sei nicht mehr in der Lage, weitere Baugebiete mit Trinkwasser zu versorgen, da die vom Land Brandenburg genehmigten Wasserentnahmemengen begrenzt seien. Das soll nicht Projekte betreffen, die bereits eine positive Stellungnahme des WSE erhalten haben. Kritisiert wurde im Brief die Tatsache, dass für die Tesla-Ansiedlung die Grundwasserförderung im Eilverfahren erhöht wurde, während der WSE auf zusätzliche Entnahmemengen warte. Diese seien wichtig, um die Trinkwasserversorgung der Allgemeinheit sicherzustellen. Trotz allem empfiehl der Verband, die Bebauungspläne weiterzuverfolgen. Aus Sicht des WSE liege das eigentliche Problem in der Limitierung der Grundwasserförderung aus den vorhandenen Erlaubnissen.

Manche Verbandsmitglieder befürworten Teilkündigung des Tesla-Vertrags

Henryk Pilz, Bürgermeister von Erkner und Mitglied des WSE, äußerte sich im Gespräch mit dem rbb über den Brief des Verbandes so: "Die extrem klingende Maßnahme ist der rein mathematische Wert. Wenn ein Fernsehladen zehn Fernseher stehen hat, kann er auch nicht zwölf verkaufen." Er findet den Begriff "Überversorgung" der Region mathematisch richtig aber inhaltlich falsch, denn nicht alle genehmigte Mengen seien förderfähig, sagte Pilz und wies auf kontaminierte Flächen hin. Und er sprach sich für drastische Konsequenzen aus: "Den einzigen, den wir jetzt bisher mit einem Vertrag im Verbandsgebiet haben, ist Tesla. Und dann muss dieser Vertrag gekündigt werden", sagte Pilz. "Das wäre die Konsequenz, um die Daseinvorsorge und die Regionalentwicklung sicherzustellen."

Der Bürgermeister von Petershagen-Eggersdorf, Marco Rutter (FDP) möchte sich damit auseinandersetzen, wie man einen stabilen Wassernetzbetrieb im Frühjahr und Sommer gewährleisten kann. Es wäre fatal, wenn es in der warmen Jahreszeit Wasserausfälle gebe, sagte Rutter im Gespräch mit dem rbb. Die Teilkündigung des Vertrags mit Tesla sei eine Notlösung, die man vermeiden wolle. "Aber es sieht aktuell so aus, dass wir sonst keinen Netzbetrieb in stabiler Form gewährleisten können", so Rutter. Das Verbandsgebiet des WSE liegt östlich von Berlin und umfasst eigenen Angaben zufolge drei Städte und 13 Gemeinden. Es erstreckt sich über eine Fläche von 552 Quadratkilometer und umfasst Teile der Landkreise Märkisch-Oderland, Barnim und Oder-Spree.