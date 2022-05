Klink Werner D 15859 Storkow Donnerstag, 05.05.2022 | 07:21 Uhr

Diese Meldung kommt nicht überraschend, denn die Tesla-Krake ist auf den Geschmack gekommen und lechzt nach neuen Flächen. Nicht umsonst hat EDIS ein so großes Umspannwerk gebaut, das durch die gegenwärtig von Tesla nicht ausgelastet wäre. Das heißt EDIS wusste Bescheid. Was hier in der Region abläuft ist ein abgekartetes Spiel von Brandenburgs Regierungstruppe. Vermutlich sind auch die Waldflächen südlich des GVZ-Geländes schon verhökert. Wenn ich mich recht erinnere hat der singende Vorgängervogel in seinen letzten Ministertagen Solches verlauten lassen. Bei solcher Kungelei ist es kein Wunder, dass es Börsianer und Spekulanten nach Brandenburg treibt. Nirgends in Deutschland haben sie so ein leichtes Spiel wie hier. Der jetzige Umweltminister wird wahrscheinlich in der nächsten Ausschusssitzung vermelden, dass ihm keiner Bescheid gesagt hat. Er wartet bestimmt noch, dass ihm der Herr Steffen nach dem Frühstück heute die Nachricht aus der Zeitung vorliest.