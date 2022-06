Unklare Folgen für Fabrik in Grünheide - IG Metall kritisiert Musks Verbot für Home-Office

Do 02.06.22 | 19:23 Uhr

Bild: dpa/Patrick Pleul

Mindestens 40 Stunden pro Woche im Büro sind Pflicht. Wer nicht kommt, "hat das Unternehmen verlassen". Diese Ansage verschickte Tesla-Chef Musk per E-Mail an Mitarbeiter. Die IG Metall in Brandenburg verweist aufs deutsche Arbeitsrecht.

Tesla-Chef Elon Musk hat seinen Angestellten untersagt, weiter im Home-Office zu arbeiten. Das geht aus einer unternehmensinternen E-Mail hervor. "Jeder bei Tesla muss mindestens 40 Stunden in der Woche im Büro sein", heißt es in der Mail, die Musk laut Nachrichtenagentur Reuters an seine Mitarbeiter geschickt hat. "Wenn jemand nicht erscheint, müssen wir davon ausgehen, dass diese Person das Unternehmen verlassen hat", heißt es demnach in dem Schreiben ohne freundliche Anrede mit der Betreffzeile "um superklar zu sein".



Tesla selbst hat sich zu den Aussagen Musks noch nicht geäußert.



"Arbeitgeber müssen sich an Arbeitsrecht halten"

Details, inwieweit diese Ansage auch Beschäftigte des Brandenburger Werks in Grünheide (Oder-Spree) betrifft, gibt es bisher nicht. Tesla beschäftigt hier zurzeit rund 4.000 Menschen. Birgit Dietze von der IG Metall Berlin-Brandenburg kritisierte die Aussagen Musks und den Umgang mit seinen Angestellten. "In Deutschland können Arbeitgeber nicht einfach schalten und walten, wie sie wollen, sie müssen sich an gesetzliches Arbeitsrecht halten", stellte Dietze fest. "Und darüber hinaus ist in der Verfassung garantiert, dass Gewerkschaften für materielle Arbeitsbedingungen sorgen." Beschäftigte in Deutschland, die mit Anweisungen oder den Arbeitsbedingungen nicht einverstanden seien, sollten von ihren Rechten Gebrauch machen.

Hintergrund von Musks Äußerungen war offenbar, dass sich angesichts wieder steigender Corona-Infektionen in Kalifornien einige Mitarbeiter von Tech-Firmen geweigert hatten, in die Büros zurückzukehren. Musk hatte im Mai 2020 gegen die geltenden Corona-Restriktionen sein Werk im kalifornischen Fremont wieder eröffnet.

