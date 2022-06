Unklare Folgen für Fabrik in Grünheide

Mindestens 40 Stunden pro Woche im Büro sind Pflicht. Wer nicht kommt, "hat das Unternehmen verlassen". Diese Ansage verschickte Tesla-Chef Musk per E-Mail an Mitarbeiter. Die IG Metall in Brandenburg verweist aufs deutsche Arbeitsrecht.