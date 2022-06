Der US-Elektroautobauer Tesla will weltweit jede zehnte Stelle streichen. Der Abbau werde in den nächsten drei Monaten erfolgen, kündigte Firmenchef Elon Musk am Dienstag an. Grund seien die hohe Inflation und die Abkühlung der Weltwirtschafts.

Nach rbb-Informationen ist das Tesla-Werk in Grünheide (Oder-Spree) allerdings nicht von den Stellenstreichungen betroffen. Demnach werden dort weiterhin pro Monat 500 bis 600 Mitarbeiter eingestellt. Aktuell sind etwa 5.000 Menschen in dem Werk in Grünheide angestellt, bis zum Jahresende sollen es 12.000 sein.