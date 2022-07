Auch die Tesla-Fabrik in Grünheide (Oder-Spree) ist davon betroffen. Mehrere Nutzer haben im "Tesla Fahrer und Freunde"-Forum [ www.tff-forum.de ] von dem Auslieferungsstopp berichtet. Eine Stellungnahme von Seiten des US-Elektroautobauers gibt es bislang nicht.

Das Kraftfahrt-Bundesamt, das für die generelle Zulassung von Fahrzeugen zuständig ist, hatte noch am Montag dem rbb bestätigt, dass es derzeit keine Rückrufaktion zum Tesla Model Y gäbe. Am Freitagnachmittag wurde jedoch eine Rückrufaktion in der Datenbank aktiviert. Dort heißt es, dass ein Softwarefehler zum Ausfall des E-Call-Systems bei Model Y und Model 3 führt, die 2022 produziert wurden. Das System alarmiert bei einem schweren Unfall automatisch den Notruf.