Die Inbetriebnahme der Batteriefabrik des Elektroautobauers Tesla an seinem Standort in Grünheide (Oder-Spree) verzögert sich offenbar weiter. Das berichtete das "Handelsblatt" unter Berufung auf Quellen aus dem Umfeld des Konzerns.

Der Start der Batteriefabrik wurde für das kommende Jahr anvisiert – doch die Probleme könnten diese Planung gefährden. Schon im September wurde spekuliert, ob Tesla wirklich an seiner Batteriefertigung in Grünheide festhalten wolle. Zu diesem Zeitpunkt hatten Steueranreize in den USA dafür gesorgt, dass der Autokonzern seine Produktion in Amerika priorisieren wolle.