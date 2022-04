Die Genehmigungsunterlagen für die Tesla-Fabrik in Grünheide sollen ab dem 26. April öffentlich ausgelegt werden. Das teilte das Brandenburger Umweltministerium am Mittwoch mit. Zwei Wochen lang können Interessierten die Dokumente in den Rathäusern in Grünheide, Erkner, Beeskow, Spreenhagen (alle Landkreis Oder-Spree) und Frankfurt (Oder) einsehen. Außerdem sind sie über das Internet zugänglich.