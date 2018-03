Frauen verdienen in Berlin 14 Prozent weniger als Männer

Gehaltsunterschied in Brandenburg geringer

Mehr Teilzeit, mehr Dienstleistungen: Frauen haben in Berlin weiterhin eher schlechter bezahlte Jobs als Männer. Die Stundenverdienste unterschieden sich 2016 im Durchschnitt um 14 Prozent. In Brandenburg waren es nur vier Prozent.

Berliner Frauen haben im Jahr 2016 mit 17 Euro rund 14 Prozent weniger pro Stunde verdient als Berliner Männer. In Brandenburg dagegen lag der durchschnittliche Bruttostundenverdienst von Frauen mit 15 Euro nur rund vier Prozent unter dem der Männer. Das teilte das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg am Mittwoch anlässlich des sogenannten "Equal Pay Days" mit, der am Sonntag begangen wird.

Der "Equal Pay Day" ist der Tag, bis zu dem Frauen über den Jahreswechsel hinaus arbeiten müssten, um auf das durchschnittliche Vorjahresgehalt ihrer männlichen Kollegen zu kommen. Aus der aktuellen Lohndifferenz von bundesweit 21 Prozent (Frauen 16,59 Euro pro Stunde, Männer 21,00 Euro) ergeben sich umgerechnet 77 Tage. An diesem Tag machen Gewerkschaften und Verbände auf den geschlechtsbedingten Gehaltsunterschied aufmerksam.

Mit der Differenz von 21 Prozent belegt Deutschland EU-weit einen der hintersten Plätze. Die Länder mit der kleinsten Lücke sind Rumänien (5,2 Prozent), Italien (5,3 Prozent) und Luxemburg (5,5 Prozent). Lohnunterschiede von über 20 Prozent gibt es laut EU-Statistikbehörde Eurostat sonst nur in Estland, Tschechien, Großbritannien und Österreich.