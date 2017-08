Der Kredit der staatlichen KfW-Bank für die insolvente Fluglinie Air Berlin ist nach einem Bericht von "Bild am Sonntag" noch nicht in trockenen Tüchern. Bisher sei weder der Vertrag unterschrieben noch Geld ausbezahlt, berichtete die "BamS" aus Verhandlungskreisen. Man sei "zunehmend angefressen", zitiert das Blatt einen Teilnehmer der Gespräche. Das Bundeswirtschaftsministerium teilte der "BamS" mit, man sei in der "technischen Umsetzung", alles verlaufe planmäßig. Dem widersprachen demnach mit der Angelegenheit vertraute Personen: "Es gibt keine Einigung bei den Konditionen."

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU), Wirtschaftsministerin Brigitte Zypries (SPD) und andere Regierungsvertreter begründeten dies mit dem Schutz von Reisenden und Air-Berlin-Beschäftigten. Außenminister Sigmar Gabriel erklärte: "Wir haben einen Brückenkredit gebilligt für Air Berlin, weil sonst pro Tag 80.000 Menschen in der Urlaubszeit an Flughäfen gestanden hätten."

Air Berlin hatte am 15. August Insolvenz beantragt, nachdem der Großaktionär Etihad dem dauerhaft defizitären Partner die finanzielle Unterstützung entzogen hatte. Die Bundesregierung kündigte daraufhin an, den Flugbetrieb durch den Kredit über 150 Millionen Euro für etwa drei Monate sichern zu wollen.

Derzeit laufen Verhandlungen über eine Zerschlagung der insolventen Air Berlin. Einem Insider zufolge bietet die Lufthansa einen niedrigen dreistelligen Millionenbetrag für bis zu 90 der insgesamt 140 Flugzeuge. Auch Condor und EasyJet gehören zu den Interessenten von Teilen der Airline. Der irische Billigflieger Ryanair und der Luftfahrt-Unternehmer Hans Rudolf Wöhrl kündigten an, Air Berlin komplett übernehmen zu wollen. Zum Stand der Verhandlungen wollte sich ein Air-Berlin-Sprecher am Samstag nicht äußern.

An dem Überbrückungskredit hatte es allerdings auch Kritik gegeben und Mutmaßungen, der Bund wolle Air Berlin erhalten, damit die Lufthansa das Unternehmen kaufen könne. Die Grünen im Bundestag forderten von der Bundesregierung, ihre Rolle im Verkaufsverfahren zu erklären und die genauen Bedingungen der Bürgschaft offenzulegen. Wenn die Bundesregierung das Übernahme-Verfahren zugunsten der Lufthansa beeinflussen würde, wäre das "schlicht Lobbyismus", sagte die Grüne Katharina Dröge kürzlich der dpa. Der Marketingchef von Ryanair, Kenny Jacobs, sagte der "Bild" vergangene Woche: "Unserer Meinung nach ist es offensichtlich, dass die Bundesregierung mit Lufthansa Hand in Hand daran arbeitet, Konkurrenz für Deutschland fernzuhalten."

CSU-Chef Horst Seehofer sprach sich am Sonntag direkt dafür aus, dass die Lufthansa Air Berlin übernehmen solle. Er sei dafür, "im Rahmen des Rechts die Lufthansa zu stärken", sagte der bayerische Ministerpräsident den Zeitungen der Funke Mediengruppe. "Durch die Übernahme von Air Berlin können wir eine noch stärkere Lufthansa bekommen", sagte Seehofer.



Es sei wichtig, an die heimische Wirtschaft zu denken, sagte der CSU-Chef den Zeitungen weiter. Das unterscheide ihn "von vielen in der Europäischen Kommission, die den Betrieben in Europa große Schwierigkeiten machen, obwohl es ihre Aufgabe wäre, die europäischen Unternehmen zu stärken gegenüber der amerikanischen und chinesischen Konkurrenz".



Die Pläne der Lufthansa für eine teilweise Übernahme von Air Berlin stoßen allerdings auf Gegenwind von Wettbewerbshütern. "Air Berlin und Lufthansa sind auf vielen Flugstrecken direkte Konkurrenten", hat der Chef der Monopolkommission, Achim Wambach, bereits betont. Lufthansa müsse bei einer Übernahme mit strengen Auflagen rechnen.

Sendung: Inforadio, Nachrichten, 27.08.2017, 9.00 Uhr