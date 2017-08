Langstreckenflüge mit Air Berlin könnten schon in wenigen Tagen der Vergangenheit angehören. Offenbar will die Lufthansa einige Großraumflieger der insolventen Airline übernehmen. Insbesondere die Flüge ab Tegel waren bisher eine wirtschaftliche Herausforderung.

Die Lufthansa will offenbar schon bald Langstreckenverbindungen der insolventen Fluglinie Air Berlin bedienen. Geplant sei, Verbindungen von den Flughäfen Berlin-Tegel und Düsseldorf aus zu betreiben. Das berichtet die Nachrichtenagentur Reuters, die sich auf nicht näher genannte Quellen aus Unternehmenskreisen beruft.

Insgesamt wolle die Lufthansa für ihre Billigtochter Eurowings etwa ein Dutzend der 17 Langstreckenmaschinen der insolventen Konkurrentin übernehmen. "Die Planungen sehen vor, dass zwei der Flugzeuge in Berlin und bis zu zehn in Düsseldorf stationiert werden", ergänzte der Insider. Von Tegel aus soll eine Verbindung zur US-Ostküste angeboten werden, wobei New York und Washington D.C. als potenzielle Ziele angesehen würden.