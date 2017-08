Air Berlin hatte in der vergangenen Woche Insolvenz beantragt. Derzeit verhandelt die Airline mit anderen Fluggesellschaften über eine Übernahme. Hauptinteressent ist die Lufthansa. Auch die Bundesregierung hat sich für eine Übernahme Air Berlins durch Deutschlands größte Fluglinie ausgesprochen. Lufthansa will die insolvente Airline allerdings nicht vollständig übernehmen, sondern bietet für die Tochter Niki und andere Teile von Air Berlin, wie es aus Lufthansa-Kreisen hieß.

Es gehe auch darum, 8.000 Arbeitsplätze an den verschiedenen Standorten von Air Berlin zu erhalten, sagte Müller weiter. Ein starker Partner müsse nicht nur gute Löhne zahlen, sondern auch am Standort Berlin interessiert sein. Das sei nicht bei allen Interessenten der Fall, so Müller. Am Insolvenzverfahen beteiligt ist Berlin aber nicht, "das ist ein neutrales Verfahren, in das man sich gar nicht einmischen kann", so Müller.

Nachdem Air Berlin vergangene Woche Insolvenz angemeldet hatte, hatte Wöhrl mitgeteilt, die Fluggesellschaft als Ganzes kaufen zu wollen. Der Unternehmer sprach am Donnerstag von einer erfreulichen Trendwende und kündigte ein qualifiziertes Angebot an.

Am Mittwoch waren die Gläubigerausschüsse von Air Berlin zu einer ersten Sitzung nach der Verkündung der Insolvenz zusammengekommen. Über den Verkauf von Unternehmensteilen sei dabei aber nicht entschieden worden, wie der Generalbevollmächtigte von Air Berlin in dem Insolvenzverfahren, Frank Kebekus, anschließend mitteilte.

Die Debatte um die Zukunft von Air Berlin wird nun zusätzlich angeheizt durch hunderte Stellenanzeigen der Billigtochter von Lufthansa, Eurowings. Auf der Internet-Präsenz werden Piloten und Co-Piloten sowie Flugbegleiter gesucht, wie ein Sprecher am Donnerstag in Köln sagte. In einer ersten Phase sollten zunächst 200 Piloten und 400 Flugbegleiter eingestellt werden. Zuvor hatte die "Rheinische Post" über die Stellenanzeigen berichtet.

Die gesuchte Personalstärke reicht für etwa 20 zusätzliche Flugzeuge, über deren Herkunft Eurowings aber keine Auskunft gibt. Insidern zufolge dürfte es sich um die 33 angemieteten Air-Berlin-Jets handeln, die bereits seit diesem Jahr für Eurowings unterwegs sind. Sie werden bislang noch von Air-Berlin-Crews geflogen, die sich im Fall einer Übertragung auf neue Stellen bewerben müssten.

Die Berufserfahrung soll berücksichtigt werden, heißt es ausdrücklich in den Ausschreibungen für Piloten mit Lizenz für die A320-Familie von Airbus. Die aktuell angebotenen Flugbegleiter-Jobs sind hingegen auf 24 Monate befristet und richten sich an Berufsanfänger. Der Lufthansa-Konzern will zudem weitere Teile der Air Berlin in die Eurowings integrieren.