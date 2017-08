In Berlin arbeitet etwa jeder 20. sozialversicherungspflichtig Beschäftigte in mehr als einem Job. Nach Daten der Bundesagentur für Arbeit hatten im Dezember 2016 fast 66.600 Berliner im Nebenjob eine geringfügig entlohnte Beschäftigung. Fünf Jahre zuvor gab es erst rund 50.500 Menschen mit Nebenjob. Die Zahl stieg demnach in kurzer Zeit um fast ein Drittel.