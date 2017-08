Friseur-Nachwuchs demonstriert in Berlin und Cottbus

Überstunden, ausbildungsferne Tätigkeiten und vor allem Unterbezahlung: Berliner und Cottbusser Nachwuchs Friseure gehen am Dienstag auf die Straße. Unter dem Motto "Das Friseurhandwerk geht baden" schließen sie sich einer bundesweiten Protestaktion an.

Laut der Gewerkschaft Verdi sind Auszubildende im Friseurhandwerk unterbezahlt. Im Osten bekommen demnach viele junge Leute unter 300 Euro im Monat, im Westen sind es um die 500 Euro. Auch lange Arbeitszeiten, häufige Überstunden und ausbildungsferne Tätigkeiten wie Kaffeekochen gehörten zum Alltag vieler Friseur-Azubis, beklagt Verdi weiter.

In Berlin wird bis zum Mittag vor dem Salon von Udo Walz am Kurfürstendamm demonstriert. In Cottbus treffen sich die Demonstranten auf dem Altmarkt, die Aktion ist bis 13 Uhr geplant.

Sendung: Abendschau, 29.08.2017, 19.30 Uhr