Game City Berlin - Die Spielebranche in der Hauptstadt

26.08.17 | 17:05 Uhr

Branchenriesen wie Ubisoft kommen nach Berlin, neue Games-Studiengänge sorgen für Nachwuchs und mit hunderten Firmen ist Berlin als Standort für die Spielebranche nicht wegzudenken. Über Berlin als Game City berichtet Christoph Parker.

Albion – das war früher der Name für Großbritannien. Heute liegt das Herz von Albion mitten im Prenzlauer Berg, genauer gesagt in den Räumen von Sandbox Interactive in der Pappelallee. Das Entwicklerstudio hat im Juli nämlich Albion Online veröffentlicht. Ein Online-Rollenspiel, bei dem sich viele Gamer weltweit gleichzeitig im selben virtuellen Raum bewegen, miteinander interagieren, handeln oder gegeneinander kämpfen.

Screenshot: Spielszene aus Albion Online

Albion Online ist nicht etwa das Ergebnis von Marktanalysen oder Peergroup-Befragungen: Es existiert vor allem deswegen, weil Sandbox-Geschäftsführer Stefan Wiezorek unter den vorhandenen Spielen des Genres einfach keines mehr fand, das ihm Spaß machte: "Wir haben mit vier Leuten am Frankfurter Tor in einer kleinen Wohnung angefangen – das hat sich immer weiter entwickelt bis zu dem Punkt wo wir heute mit 50 Mitarbeitern sind. Lief ganz gut." Deswegen kann der Enddreißiger auch relativ entspannt im Konferenzraum von Sandbox sitzen. Im den Büroräumen davor trifft man auf Grafik Designer und Programmierer, Producer, Sound-Menschen und Community Manager, die die Welt von Albion für tausende Spielerinnen und Spieler zum Leben erwecken. Und: In jedem Raum hängt mindestens ein großer Monitor an der Wand, auf dem Albion Online läuft.

Damals für die Ausbildung nach England

Robin Henkys ist Game Director und Designer bei Sandbox. Nachdem er 1998 den legendären Ego-Shooter Half Life entdeckte, entschied er, dass er Spiele entwickeln wollte. Er ging damals nach England und belegte den Studiengang "Games Computing". Es folgte der Einstieg in einen höchst vielfältigen Job: "Im Kern, würde ich sagen, sind die Game Designer dafür verantwortlich, sich die Spielregeln auszudenken, sich zu überlegen: Wie erzeugt das Spiel eigentlich Spaß und was muss das Team dafür machen, damit dieser Spaß entsteht?

Game Designer Robin Henkys

Der Game Designer muss also von allen Bereichen der Computerspiel-Entwicklung Ahnung haben, weil er fast überall mitredet - von der Idee über den Schwierigkeitsgrad bis hin zu der Geschichte, die erzählt wird, oder dem Aussehen des Spiels.

Gedämpfte Lohnstruktur durch viele Interessierte

Henkys sagt, er kann sehr gut von der Spiele-Entwicklung leben. Jahresgehälter im mittleren bis oberen fünfstelligen Bereich sind üblich für Game Designer. Dennoch: "Wer wirklich Geld verdienen möchte, der geht besser nicht in die Spielebranche. Denn wie in allen kreativen Branchen herrscht ein gewisser Druck von jungen Leuten, die das sehr gerne machen und bereit sind, das für sehr wenig Geld zu machen. Das senkt insgesamt die Lohnstruktur in der Branche." Eine sich ständig verändernde Industrie und krumme Arbeitszeiten, mit so was müsse man klar kommen, meint Robin Henkys. Und: "Vor allem muss man sich klar machen, dass man als Game Desiger nicht ein Spiel für sich selber entwickelt, sondern für einen Kunden arbeitet. Für jemanden, der ein Spiel auf eine bestimmte Art und Weise haben möchte."

Sounddesignerin Marie Havemann

Rund 200 Unternehmen der Branche in Berlin

Rund 200 Unternehmen der Spielebranche sitzen in Berlin. Bei Sandbox ist das Team international, die meisten sind zwischen 25 und 35 Jahre alt und der Männeranteil überwiegt. Da sticht Marie Havemann schon heraus, nicht nur wegen ihrer leuchtend rot gefärbten Haare. Sie ist Sounddesignerin und Komponistin, also dafür zuständig, dass Albion Online so klingt, wie es klingt. Mit der Musik von "Legend of Zelda" fing alles an – genauer gesagt mit dem Jubiläums-Soundtrack zum 25-jährigen Zelda-Geburtstag: "Ich hab den angemacht und habe ohne Witz eine halbe Stunde einen Heulkrampf gehabt. Ich konnte mir nicht erklären, warum das gerade passiert. Mich hat das so emotional überfordert, dass ich dachte: Okay, du musst jetzt Musik machen für Spiele."

Genau das tut Marie Havemann heute. Musikalisch war Marie schon immer – sie spielt Gitarre, Bass, Geige und Klavier: Und auch der Spaß an Videospielen war schon früh da. Deswegen weiß sie auch genau, wie wichtig Musik und Geräusche für ein Videospiel sind: Man müsse sich die beabsichtigte Wirkung bewusst machen – "Die Musik setzt alles in einen emotionalen Kontext." Sie versetze den Spieler in eine Stimmung und verändert so sein Spielverhalten. Genauso wichtig seien Geräusche im Spiel, daher ist Marie Havemann auch immer auf der Suche nach neuen Geräuschen: "Ich hatte mal die Chance, mit einem Vorschlaghammer eine Autokarosse zu bearbeiten, das habe ich natürlich gemacht. Oder bin den Katzen meines Freundes mit dem Aufnahmegerät hinterhergerannt." Als Freiberuflerin hat Marie Havemann sich in einer harten Branche durchgesetzt. Sie kann gut von ihrem Beruf leben, andere in ihrer Sparte können das nicht – auch, so Marie Havemann, weil sie nebenbei andere Jobs haben und nicht den kompletten Sprung ins kalte Wasser wagen: "Ich glaube, sich zu trauen und daran zu glauben, ist ein entscheidender Druckfaktor, der einen dazu bringt, dass man auch macht, dass es funktioniert."