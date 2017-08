BVG will Ausschreibung für neue U-Bahnen umgehen

Eigentlich soll in Berlin der öffentliche Nahverkehr ausgebaut werden. Doch schon jetzt sind U-Bahnzüge knapp und in die Jahre gekommen. Die BVG will möglichst schnell 20 neue Züge ordern - und dabei eine langwierige europaweite Ausschreibung umgehen.