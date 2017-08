BVG will Ausschreibung für neue U-Bahnen umgehen

Eigentlich soll in Berlin der öffentliche Nahverkehr ausgebaut werden. Doch schon jetzt sind U-Bahnzüge knapp und in die Jahre gekommen. Die BVG will möglichst schnell 20 neue Züge ordern - und dabei eine langwierige europaweite Ausschreibung umgehen.

Es gehe um 20 Fahrzeuge mit jeweils vier Wagen, sagte BVG-Sprecher Markus Falkner am Mittwoch dem rbb, "also insgesamt 80 Wagen". Eingesetzt werden sollen diese Züge auf der Linie U5. Denn nur dort sind die Bahnsteige lang genug für Acht-Wagen-Züge.

Der Auftrag soll direkt an den U-Bahnwagenbauer Stadler in Pankow gehen. Er hat einen Wert im niedrigen dreistelligen Millionenbereich.



Die BVG müsste bei dieser Summe eigentlich europaweit ausschreiben, damit auch andere Unternehmen die Chance haben, Angebote einzureichen. Doch so lange könne man nicht warten, sagt Falkner. "Entscheidend ist dabei tatsächlich der Faktor Zeit." Und dieser Faktor macht der BVG zusehends Sorge.

In einem großangelegten Programm macht das Unternehmen bereits alte, zum Teil ausrangierte U-Bahnen wieder flott, dazu gehören auch die Fahrzeuge der Baureihe F79. An sieben Fahrzeuge dieser Reihe sind Risse in tragenden Stahlteilen festgestellt worden. Die Beseitigung der Schäden ist deutlich aufwändiger als angenommen - wenn nicht gar unmöglich. Diese Züge hat die BVG aber für die nächsten Jahre fest eingeplant.