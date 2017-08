Lange Schlangen oder streikende Automaten - Pfandflaschen am Automaten abzugeben ist oft keine Freude. Viele Geschäfte haben nun augenscheinlich Höchstgrenzen bei der Leergut-Annahme eingeführt. Die Gründe sind nicht ganz klar, und erlaubt ist das nur bedingt.

Die Leergut-Abgabe am Pfandflaschenautomat ist in Berlin zur Geduldsprobe für Supermarkt-Kunden geworden. Weil die Schlangen immer länger werden oder die Automaten streiken, haben mehrere Läden Höchstgrenzen von 20 Pfandflaschen eingeführt und begründen dies mit "handelsüblichen Mengen".

Frithjof Jönsson, Rechtsexperte bei der Verbraucherzentrale Berlin sagte dem rbb, er sei nicht ganz sicher, was der Grund dafür sei. Eventuell wolle man sich der Flaschensammler entledigen, eventuell gehe es aber auch um räumliche, zeitliche oder personelle Kapazitäten, die nicht vorhanden sind, so Jönsson am Donnerstag im Interview mit der rbb-Welle Radioeins.

Die Verbraucherschützer sehen eine Höchstmengenbegrenzung kritisch. Gerade bei Einwegflaschen, die nach der Verpackungsverordnung zurückgenommen werden müssen, lasse sich keine Höchstmenge ableiten. Solche Hinweise von Verkaufsstellen sind laut Jönsson nicht berechtigt.