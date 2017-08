Vor dem Berliner Landgericht hat am Donnerstag ein Prozess um einen Millionenschaden durch Schwarzarbeit begonnen. Angeklagt sind zwei Mitarbeiter einer Berliner Baufirma. Den 39- und 61-jährigen Angeklagten wird vorgeworfen, rund drei Jahre lang die Sozialversicherungsbeiträge für die Angestellten ihrer Baufirma nicht oder nicht in voller Höhe abgeführt zu haben. Zudem sollen sie vor dem Unfallversicherer falsche Angaben gemacht haben.

Ein Haarschnitt, ein neuer Anstrich oder Reparaturen am Auto – durch Schwarzarbeit entstehen Berlin wirtschaftliche Schäden in Millionenhöhe. Jetzt soll eine zentrale Stelle das Problem lösen.

Die beiden Angeklagten sollen Geschäftsführer der Baufirma gewesen sein. Ihnen wird planmäßiges Vorenthalten von Arbeitsentgelt zur Last gelegt. Absichtlich und aus "grobem Eigennutz" hätten sie zwischen 2012 und März 2015 Sozialversicherungsbeiträge für ihre Arbeitnehmer nicht oder nicht in voller Höhe abgeführt. Außerdem hätten sie gegenüber dem gesetzlichen Unfallversicherer falsche Angaben zu Gesamtlohnsummen gemacht.

Die Staatsanwaltschaft schätzt den Schaden bei den Sozialversicherungsträgern auf mehr als sieben Millionen Euro.

Die Anwälte erklärten am Donnerstag zu Prozessbeginn vor dem Berliner Landgericht, die Anklagten würden gestehen und eine Million Euro zur Schadenswiedergutmachung an die Sozialkassen zahlen. Dieser Deal, den die Verteidiger dem Gericht vorschlagen, sehe eine Bewährungsstrafe vor. Die Richter zeigten sich bereit, darauf einzugehen. Beide Angeklagte sind nicht in Untersuchungshaft.

Mit Informationen von Ulf Morling