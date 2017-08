In Schwedt (Uckermark) ist der Umbau der Kranichsiedlung abgeschlossen. In den vergangenen drei Jahren hat die Wohnungsbaugenossenschaft WOBAG dort rund 10 Millionen Euro in die Sanierung der Plattenbauten und Neugestaltung des Wohngebietes investiert. Der Abschluss der Bauarbeiten wird am Freitag mit einem großen Siedlungsfest gefeiert.