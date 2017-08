Topbonus ist - wie etwa Miles & More von Lufthansa - ein Kundenbindungsprogramm, bei dem man gesammelten Flugmeilen gegen Gratisflüge oder andere Prämien einlösen kann. Das Unternehmen Topbonus ist seit Ende 2012 zu 70 Prozent in der Hand der arabischen Fluglinie Etihad, Air Berlin hält 30 Prozent. Topbonus hat nach jüngsten eigenen Angaben 4,3 Millionen Kunden und etwa 55 Beschäftigte. Das Amtsgericht Charlottenburg in Berlin bestätigte den Eingang des Insolvenzantrags der Topbonus Ltd. Die Kapitalgesellschaft hat wie Air Berlin ihren Unternehmenssitz in Großbritannien. Zum vorläufigen Insolvenzverwalter bestimmte das Gericht den Berliner Anwalt Christian Otto.

Air Berlin hatte am 15. August Insolvenz beantragt, nachdem der Großaktionär und Partner Etihad der Fluggesellschaft die finanzielle Unterstützung entzogen hatte. Die Bundesregierung stellt derzeit den Weiterbetrieb von Air Berlin mit Überbrückungsgeldern in Höhe von 150 Millionen Euro sicher.

Personal von Air Berlin kritisierte unterdessen die Rolle der Bundesregierung bei den derzeitigen Verkaufsgesprächen. Wie der "Spiegel" am Freitag berichtete, verfasste der Betriebsrat des Kabinen-Personals am Mittwoch einen offenen Brief an Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und Bundeswirtschaftsministerin Brigitte Zypries (SPD). Darin heißt es laut "Spiegel", die Regierung vertrete "im Zuge einer Aufspaltung der Air Berlin einseitig deutsche Wirtschaftsinteressen". Die "soziale Schutzwürdigkeit" der Angestellten werde hingegen vernachlässigt. Es dränge sich "der Eindruck auf, dass die Übernahme der Air Berlin durch die Lufthansa lange vorbereitet war; und dies mit dem Wohlwollen der Bundesregierung".



Der Grund für den Brief ist dem Nachrichtenmagazin zufolge die Entscheidung der Lufthansa, noch vor der Übertragung von Teilen der Airline in Stellenausschreibungen nach Personal für die Maschinen zu suchen. Das allerdings geschehe zu deutlich schlechteren Bedingungen. "Hierdurch sollen ganz offensichtlich die gesetzlichen und tariflichen Mechanismen eines Betriebsübergangs ausgehebelt werden", kritisierte die Vertretung des Kabinenpersonals.

Der Generalbevollmächtigte der Air Berlin, Frank Kebekus, stellte unterdessen klar, dass mit einem schnellen Verkauf des Unternehmens in den nächsten Tagen nicht zu rechnen sei. "Vor September wird es höchstwahrscheinlich keine großen Deals geben. Das ist kein Autoverkauf, den man an einem Tag abwickelt", sagte Kebekus der "Wirtschaftswoche". Man dürfe die Komplexität solcher Transaktionen nicht unterschätzen. Schließlich gehe es bei den Gesprächen auch um die Ferienflieger-Tochter Niki und die ausgelagerte Air Berlin Technik.



Sendung: rbb UM6, 25.08.2017, 18.00 Uhr