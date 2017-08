Audio: Radioeins | 30.08.2017 | Interview mit Michael Müller

Müller lehnt Übernahme durch Ryanair ab - Wöhrl und Ryanair-Chef reden über Air Berlin

30.08.17 | 09:11 Uhr

Es könnten weitere Mitspieler am Übernahmetisch um die insolvente Air Berlin auftauchen. Der ehemalige LTU-Eigner Wöhrl und Ryanair-Chef O'Leary wollen sich am Mittwoch in Berlin an der Debatte beteiligen. Berlins Regierender Bürgermeister hat zu den Interessenten eine klare Meinung.

Der Poker um die insolvente Air Berlin wird am Dienstag fortgesetzt. Das Management der Fluggesellschaft empfängt zum ersten Mal den Nürnberger Unternehmer Hans Rudolf Wöhrl. Wöhrl möchte Air Berlin komplett übernehmen, hat bisher offenbar aber noch kein konkretes Kaufangebot vorgelegt. Auch der Billigflieger Ryanair will Air Berlin, oder zumindest Teile davon, übernehmen. Ryanair-Chef Michael O'Leary will sich am Mittwochnachmittag bei einer Pressekonferenz in Berlin dazu äußern.

Müller spricht sich erneut gegen Ryanair aus

Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) hat sich unterdessen erneut gegen Ryanair als Käufer von Air Berlin ausgesprochen. Es gehe in dem Bieterverfahren nicht nur um Maschinen und Start- und Landegenehmigungen, sondern auch um einige tausend Arbeitsplätze, sagte Müller am Mittwoch im rbb. Die Piloten von Ryanair seien Ich-Ags, und die Crews würden nur zeitweise bezahlt. Ryanair verdiene Geld auf Kosten der Mitarbeiter. Das widerspreche seinen Vorstellungen von vernünftiger Arbeit, so Müller. Sollte jedoch bei den Verhandlungen der irische Billigflieger zum Zuge kommen, dann müsse dies akzeptiert werden, sagte Müller weiter. Es müsse aber erlaubt sein, auf Gefahren für den Standort hinzuweisen.

Wöhrl will mitmischen

Air Berlin verhandelt nach eigenen Angaben mit dem Marktführer Lufthansa und weiteren Interessenten über einen Teilverkauf. Sowohl Ryanair als auch Wöhrl kritisieren, die Lufthansa werde in dem Prozess bevorzugt. Wöhrl war einst maßgeblich am Aufstieg Air Berlins zur zweitgrößten Fluggesellschaft Deutschlands beteiligt. Der Einzelhändler übernahm 2003 den defizitären deutschen Ableger der British Airways (später "dba") für einen Euro und sanierte die Airline. 2006 übernahm er zusammen mit einem weiteren Manager den Ferienflieger LTU. Noch im gleichen Jahr verkaufte er die dba an Air Berlin. Ein Jahr später ging dann auch die inzwischen sanierte LTU an die Airline. Seitdem gelang es Air Berlin nicht, ein profitables Langstreckengeschäft aufzubauen. Dafür war die Flotte mit 17 Großraumflugzeugen des Typs A330 zu klein. Insbesondere die Verbindungen von und nach Berlin galten als schwierig, wegen des Mangels an finanzstarken Geschäftsreisenden.