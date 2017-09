Air-Berlin-Pilot schildert seine Situation - "Angeschlagen, gestresst - und das geht den meisten so"

15.09.17 | 13:06 Uhr

Volker Scherer ist Pilot bei Air Berlin. Wie es mit ihm und seinen 8.000 Kollegen beruflich weitergeht, ist seit Wochen völlig offen. Was macht das mit den Beschäftigten - und wie ist die Stimmung in der Belegschaft? Von André Tonn

Windjacke, Sweatshirt, Jeans: Das zieht Volker Scherer im Moment viel lieber an als seine Piloten-Uniform, die von Außenstehenden oft anerkennend gemustert wird. Im Freizeit-Oufit zwischen zwei Flügen von Air Berlin sucht er Ablenkung - er will ganz bewusst raus aus dem bedrückenden Arbeitsalltag. "Ablenkung ist wichtig, sonst geht man daran kaputt, an dieser Spannung", sagt er.

Verdrängen hilft, aber das Geschehen holt Betroffene ein

Volker Scherer kämpft gegen die Ungewissheit an. Der Pilot versucht die Gedanken, die sich um den Job drehen, zu verdrängen. "In den Park gehen, komplett was anderes machen, den Kopf frei blasen. Aber natürlich holt einen das Geschehen immer wieder ein, wenn die Kollegen anrufen, das ist ganz schnell wieder da", berichtet Scherer.

So wie dem Piloten geht es vielen Kollegen der Crews, mit denen er morgens in den Flieger steigt. Die aktuelle Situation versuchen sie auszublenden.



Sicher und professionell steuert Scherer die Air-Berlin-Maschine. Das hat nach langer Zeit inzwischen auch die Chefetage von Air Berlin honoriert. "Es gab jetzt Dankesschreiben nachdem die 'Operation' wieder etwas runder lief, das ja. Gleichzeitig aber auch die Drohung, dass man im Zweifelsfall einfach den Betrieb komplett dicht macht. Das ist in meinen Augen nicht wirklich motivierend", sagt der Pilot.



Keine Planungssicherheit durch fünf Jahre Krise

Die Krise bei Air Berlin begleitet die Mitarbeiter seit nunmehr fünf Jahren. Damals stieg Großaktionär Etihad in die Firma ein. Etihad gab das Geld, mit dem eine Umstrukturierung nach der anderen bezahlt und der Flugbetrieb so gut es ging gesichert wurde. Doch wirtschaftlich besser ging es Air Berlin dadurch nicht. "Wir haben ungefähr die letzten fünf Jahre unter einem Damokles-Schwert gelebt. Die Frage, die man sich auch unter Kollegen stellt lautet: Wie kann man denn die nächsten Jahre planen? Kann ich denn die Familie überhaupt gründen, die gerade gegründet werden soll? Denn es wurde ja nicht besser, bei all den Umstrukturierungen, die wir in den letzten Jahren erlebt haben, im Gegenteil, es wurde immer schlimmer", resümiert Pilot Volker Scherer.

Die Ungewissheit schlägt auf die Gesundheit

Und irgendwann könne man das nicht mehr so einfach wegstecken, das hört der Pilot auch von Kollegen. Die Ungewissheit nagt sich tief in die Seele: "Es schlägt auf die Gesundheit. Ich fühle mich angeschlagen, ich fühle mich unter Strom, ich fühle mich gestresst. Ich denke, das geht den meisten so und vor allem Kollegen, die kleine Kinder haben, die gerade ein Haus gebaut haben, die gerade eine Familie gegründet haben – fragen sich, wie soll das weitergehen, wie soll ich das überhaupt morgen noch machen?"

Die Belegschaft wird zusammengeschweißt

Ängste und Sorgen schweißen zusammen. Auch das erfährt der Air-Berlin-Pilot. Wenn sich Volker Scherer nach der Landung - quasi zwischen zwei Flügen - mit Kollegen trifft und innehält, hat er den Eindruck, dass die Belegschaft im Moment enger beieinander ist. "Man spricht sich gegenseitig Mut zu und man rät sich dazu, Entscheidungen nicht zu früh zu treffen, weil man noch gar nicht genau weiß, wohin es geht. Diesen Weg bestimmen letztendlich die neuen Eigentümer von Air Berlin", weiß Scherer. Wer das ist, darüber entscheiden die Gläubiger des insolventen Unternehmens.