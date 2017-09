Video: Abendschau | 21.09.2017 | Timo Fabian Nicolas

Bericht: Senat will Mitarbeitern Jobs anbieten - Air Berlin soll offenbar zu großen Teilen an Lufthansa gehen

22.09.17 | 09:01 Uhr

Die Zukunft von Air Berlin scheint besiegelt: Offenbar hat sich der Gläubigerausschuss dafür ausgesprochen, große Teile der Lufthansa zuzusprechen. Auch zwei weitere Fluglinien könnten profitieren. Der Senat will laut einem Medienbericht Mitarbeiter in den Landesdienst überführen.



Die insolvente Fluggesellschaft Air Berlin soll Insidern zufolge zu einem großen Teil an den Konkurrenten Lufthansa verkauft werden. Das berichtet die Nachrichtenagentur Reuters. Weitere Unternehmensteile sollen demnach an den britischen Billigflieger EasyJet gehen. Eventuell komme auch die Thomas Cook-Tochter Condor zum Zug. Darauf habe sich der Gläubigerausschuss verständigt, meldet Reuters. Auch die Deutsche Presse-Agentur (dpa) berichtet, dass der Gläubigerausschuss exklusiv mit diesen drei Fluggesellschaften verhandele.

Die Verhandlungen gingen allerdings noch bis zum 12. Oktober weiter. Deshalb werde es am Montag noch keine abschließende Entscheidung im Air-Berlin-Aufsichtsrat über die Käufer geben, hieß es weiter. Air Berlin selbst teilte mit, der Stand des Bieterverfahrens werde an diesem Montag nach einer Aufsichtsratssitzung der Öffentlichkeit vorgestellt.



Lufthansa hat für rund 60 bis 80 Flugzeuge geboten

Wie am Donnerstagvormittag bekannt wurde, will die Lufthansa von Air Berlin aber - anders als bisher gedacht - keine Langstreckenjets übernehmen. Man habe ein Angebot für 38 bereits angemietete Mittelstrecken-Maschinen sowie 20 bis 40 weitere Flugzeuge abgegeben, nicht aber für die Langstrecke, sagte Lufthansa-Chef Carsten Spohr am Mittwochabend. Air Berlin hat abzüglich der bereits von der Lufthansa geleasten Jets eine Flotte von 106 Flugzeugen.

Mit dieser Übernahme würden viele Arbeitsplätze gerettet, die bei der Tochter Eurowings weiterbestehen sollen: "Wir glauben, bald bis zu 3.000 neue Mitarbeiter begrüßen zu können", sagte Spohr. Air Berlin beschäftigt allerdings bislang 8.000 Mitarbeiter.

Verdi-Sprecher: Machen uns große Sorgen

Besonders einige von der LTU zu Air Berlin gekommene Langstrecken-Piloten verdienten bei Air Berlin sehr gut - bis zu 200.000 Euro pro Jahr. Eurowings zahlt seinen Piloten laut der Pilotengewerkschaft Cockpit 20 bis 40 Prozent weniger. Andere Langstrecken-Piloten bei Air Berlin mit niedrigeren Gehältern dürften nun bessere Chancen haben, übernommen zu werden. Andreas Splanemann, der Sprecher der Gewerkschaft Verdi, sagte zur Situation der Air-Berlin-Mitarbeiter in der "Abendschau": "Wir haben uns von Anfang an große Sorgen um die Arbeitsplätze bei Berlin gemacht, weil klar war, dass es schwierig sein wird, das Unternehmen als Ganzes in andere Hände zu geben." Vor allem für die Mitarbeiter in der Berliner Verwaltung und die der Air Berlin Technik könnte es schwierig werden.

Kommen Air Berlin-Mitarbeitern beim Senat unter?

Das Land Berlin arbeitet einem Zeitungsbericht der "Berliner Morgenpost" zufolge gemeinsam mit der Bundesagentur für Arbeit an einer Transfergesellschaft für Air-Berlin-Mitarbeiter, die nach der Insolvenz und dem Verkauf der Fluggesellschaft keine Chance auf eine Weiterbeschäftigung haben. Dabei sei auch geplant, vor allem Mitarbeitern aus der Berliner Firmenzentrale freie Stellen im Berliner Landesdienst anzubieten, sagte Senatskanzleichef Björn Böhning der Zeitung. Air Berlin beschäftigt in der Hauptstadt etwa 2.800 Mitarbeiter. Für rund die Hälfte, so die derzeitigen Erwartungen, werde es keine Perspektive bei einer anderen Airline geben, heißt es in dem Bericht. Dazu dürften viele Bürokräfte, IT-Fachleute und Verwaltungsmitarbeiter aus der Zentrale in Berlin zählen. Im Land Berlin sind derzeit rund 4.000 Stellen nicht besetzt.

Lufthansa agiert aus Position der Stärke

Lufthansa habe laut Spohr nicht für weitere Flugzeuge geboten, um die kartellrechtliche Genehmigung nicht zu gefährden. Der Konzern sei zu dem Schluss gekommen "viel mehr kartellrechtlich nicht machen zu können". Lufthansa agiere aus einer starken wirtschaftlichen Position. Das Geschäftsjahr 2017 laufe "noch deutlich besser" als die beiden vorangegangenen Rekordjahre, sagte der Vorstandschef. Bisher peilte der Manager ein operatives Ergebnis oberhalb der 1,75 Milliarden Euro von 2016 an. Im ersten Halbjahr hatte die Lufthansa bereits so gut abgeschnitten wie nie zuvor und ihr operatives Ergebnis im Jahresvergleich verdoppelt.