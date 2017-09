Der Berliner Senat will Mitarbeiter der insolventen Fluggesellschaft Air Berlin, vor allem aus der Verwaltung, in den Landesdienst überführen. Buchhalter, IT-Fachleute oder Sekretärinnen sollen offene Stellen angeboten bekommen.

Mitarbeiter der insolventen Fluggesellschaft Air Berlin könnten in den Öffentlichen Dienst wechseln und neue Jobs in der Berliner Verwaltung finden. Der Senat will Beschäftigten mit entsprechender Qualifikation Angebote machen, wie Senatssprecherin Claudia Sünder am Freitag dem rbb bestätigte.

Während Piloten und Service-Personal gute Chancen haben, von möglichen Käufern übernommen zu werden, werde es für rund die Hälfte der 2.800 Mitarbeiter aus der Firmenzentrale selbst nach einer Übernahme keine Perspektive bei einer anderen Airline geben. In der Hauptstadt arbeiten alleine 1.000 Menschen in der Verwaltung. Dabei handelt es sich unter anderen um IT-Fachleute und Buchhalter, die wiederum in der Berliner Verwaltung gesucht werden. Insgesamt hat Air Berlin etwa 8.000 Mitarbeiter.