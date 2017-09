Im Poker um den Verkauf der insolventen Fluggesellschaft Air Berlin fürchten jetzt vor allem die relativ gut bezahlten Piloten um ihre Jobs. Viele von ihnen meldeten sich am Dienstag krank. Piloten-Gewerkschafter Markus Wahl erläutert im rbb|24-Interview die Gründe dafür.

Die Kollegen von Air Berlin erleben die Situation wie folgt: Jeden Tag gibt es neue Gerüchte, wie es mit dem eigenen Arbeitsplatz weitergeht und wie die eigene Zukunft aussieht. Mit diesen Ängsten sind die Air Berlin-Piloten natürlich zu ihrem Arbeitgeber gegangen – doch die Geschäftsführung hat es bislang abgelehnt, darüber zu verhandeln, wie es für die Piloten weitergeht. Die Kollegen haben das Gefühl: Die Interessen der Investoren sind dem Management viel wichtiger. Das sorgt natürlich für noch mehr Angst. Die erhöhte Krankheitsquote, der "Sick Out" ist offenbar ein Ventil für diese Ängste.

Am Dienstag haben sich 200 Air Berlin-Piloten krank gemeldet, am Mittwoch waren es rund 150 Piloten. Worum geht es den Piloten bei diesem "wilden Streik"?

Air Berlin hat angekündigt, viele Langstrecken-Verbindungen zum Ende des Monats einzustellen. Müssen die Langstrecken-Piloten nun fürchten, vor einer Übernahme durch eine andere Fluggesellschaft gekündigt zu werden?

Die Piloten, die auf den Langstrecken fliegen, sind schon relativ lange beim Unternehmen und stehen dadurch auf den Gehaltstabellen relativ weit oben. Es sind also die "teuren" Piloten. Wenn Air Berlin diese Langstrecken einstellt, drängt sich tatsächlich der Verdacht auf, dass Air Berlin den teuren Teil des Personalkörpers auf die Straße setzen möchte. Das hat so ein bisschen was von: Wir hübschen die Braut für die Hochzeit auf.

Am Montag soll das Air Berlin-Management dann die Gespräche über eine sogenannte Sozialauswahl abgebrochen haben. War das der Auslöser für den „Sick Out“ – und was bedeutet Sozialauswahl in diesem Zusammenhang?

Tatsächlich war das der Punkt, der das Fass zum Überlaufen gebracht hat. Bevor wir mit neuen potenziellen Arbeitgebern wie der Lufthansa oder Easyjet verhandeln können, wollen wir uns mit Air Berlin auf einen Sozialplan einigen. Der würde festlegen, in welcher Reihenfolge Piloten von Air Berlin bei einer Übernahme durch einen neuen Arbeitgeber berücksichtigt werden müssen. Da fließt zum einen natürlich die Dauer der Betriebszugehörigkeit mit rein, aber auch soziale Faktoren: Kollegen, die zwei Kinder haben, Kollegen, die gerade langzeiterkrankt sind. Erst im zweiten Schritt ist mit den aufnehmenden Betrieben zu verhandeln, zu welchen Konditionen die Piloten übernommen werden.